Voici les premières images de l‘Hôpital de référence de Calavi ( CHIC)

Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) démarre bientôt ses activités. D’une capacité de 436 lits, le Centre dispose d’un plateau technique de pointe. Il est doté des services tels que : cardiologie interventionnelle, gastro entérologie et autres spécialités médicales, la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, l’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie de pointe, la chirurgie viscérale et traumatologique etc.

Les travaux de construction assurés par le groupe français, Bouygues Bâtiment International ont démarré en 2020. À sa mise en service, le Centre hospitalier international de Calavi, bénéficiera de l’appui technique de Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) International qui en assurera également la gestion.

2 mai 2024 par