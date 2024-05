Des contrôles dans le septentrion pour le poids du gaz

Permettre aux populations de bénéficier de produits sûrs et fiables, conformes aux normes les plus élevées en matière de métrologie et de sécurité, c’est le but d’une descente des équipes de l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité (ANM) dans les départements situés dans la région septentrionale du pays. Des contrôles inopinés du poids des bouteilles de gaz ont été effectués dans des stations-services.

Des équipes de l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité veillent au grain en ce qui concerne l’ambition du gouvernement d’assurer la sécurité des consommateurs et la conformité aux normes de qualité.

Après les départements du Sud-Bénin, des équipes de contrôle de l’ANM sont déployées dans le septentrion. Des départements de la Donga et de l’Atacora en passant par le Borgou et l’Alibori, ces équipes ont procédé à la vérification du poids des bouteilles de gaz. Ces bouteilles ont été soumises à des tests de poids rigoureux pour vérifier leur conformité aux spécifications réglementaires.

Au terme de l’opération, les résultats ont révélé un niveau de conformité globalement satisfaisant. La plupart des bouteilles de gaz se situent dans les limites de poids autorisées.

Néanmoins, quelques cas de non-conformité relatifs à l’illisibilité des marquages et autres indications nécessaires aux consommateurs ont été détectés sur quelques bouteilles ; ceci, en raison de l’état d’insalubrité dans lesquels se trouvaient certaines bouteilles de gaz.

Au terme de l’opération, des instructions ont été données pour corriger les insuffisances constatées çà et là.

L’équipe déployée sur le terrain est composée du directeur de l’inspection et du contrôle qualité, Philéas PATINVOH, avec l’appui des directeurs départementaux de l’industrie et du commerce, Rufus SARE et Hantarou KPARA.

F. A. A.

1er mai 2024 par ,