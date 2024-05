CCI Bénin signe un protocole d’accord avec Erevan Bénin SA

La salle de conférence de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin à Cotonou a servi de cadre, mardi 30 avril 2024, à la signature d’un protocole d’accord entre la CCI Bénin et Erevan Bénin SA pour une optimisation de la mise en avant des producteurs locaux. C’est en présence de l’Ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy ; du président du Conseil des Investisseurs privés au Bénin, Roland Riboux ; des chefs d’entreprises et promoteurs de produits locaux.

Permettre aux fournisseurs qui souhaitent se développer, d’accéder à la grande distribution et au commerce moderne et de représenter fièrement le savoir-faire béninois. Tel est l’objectif du protocole d’accord signé entre la CCI Bénin représentée par son Secrétaire Général, Raymond ADJAKPA ABILE et Erevan Bénin SA représenté par son directeur général adjoint, Philippe HUAULT. Selon le Secrétaire Général de la CCI Bénin, la signature de ce protocole d’accord contribue à la réduction du taux de mortalité des entreprises en permettant à celles-ci d’avoir accès au marché. La CCI Bénin œuvre depuis 2021, avec ses partenaires, pour accompagner « les promoteurs de produits locaux à la mise sur le marché des produits répondant aux exigences règlementaires aux fins de l’obtention de l’Autorisation de mise sur le marché, de l’Autorisation de Commercialisation (AC) et de Certification Produit (CP) ». En 2022, l’institution consulaire a organisé en collaboration avec Erevan Bénin SA, des activités dont ‘’le carrefour des opportunités’’ pour permettre aux producteurs locaux d’être informés des opportunités offertes par l’hypermarché ainsi que des démarches à mener pour devenir fournisseur local chez Super U. « Nous avons franchi le pas d’ouvrir un marché et nous serons toujours là, à vos côtés en tant que centre de service pour vous accompagner au-delà de l’autorisation de mise sur le marché », a rassuré Raymond ADJAKPA ABILE. À en croire le secrétaire général, la CCI Bénin va accompagner les entreprises à travers des conseils sur le marketing et le packaging. « Nous allons vous aider à satisfaire les exigences de Erevan pour que vos chiffres d’affaires augmentent, vous gagnez plus d’argent et vous créez la croissance », a ajouté Raymond ADJAKPA ABILE.

Erevan est l’un des plus grands centres commerciaux d’Afrique de l’Ouest présent au Bénin depuis 2009. Le centre commercial a ses sites à Cotonou (Aéroport- PK3) et Abomey-Calavi. « Les centres commerciaux Erevan à travers nos enseignes ont depuis toujours œuvré pour qu’une part des assortiments de nos rayons soient issus de la production et du savoir-faire local », a déclaré le directeur général adjoint de Erevan. Selon Philippe HUAULT, Erevan Bénin SA compte aujourd’hui, plus d’une centaine de fournisseurs locaux divers et variés. Ils approvisionnent les rayons du supermarché en fruits et légumes, viandes, produits cosmétiques, épices et arachides, jus de fruits et bien d’autres produits en épicerie. Il y a aussi des fournisseurs de matières premières pour la boulangerie, farine, œufs et chocolat essentiellement.

« Le développement des filières locales devrait nécessairement passer par une professionnalisation des acteurs de la place pour à la fois répondre aux exigences légales, mais également répondre aux attentes et aux besoins clients. C’est pourquoi nous souhaitons à travers ce protocole d’accord, mutualiser nos savoir-faire afin de permettre aux fournisseurs de marchandises désireux de se développer, d’accéder à la grande distribution et au commerce moderne », a ajouté Philippe HUAULT.

Erevan Bénin SA, informe-t-il, étudiera, accompagnera et conseillera l’ensemble des fournisseurs ayant réalisé le parcours d’homologation de leurs produits auprès de la CCI Bénin afin de leur permettre de mettre en vente leurs produits et ainsi tester le marché.

Après la signature du protocole d’accord, le Secrétaire Général de la CCI Bénin, Raymond ADJAKPA ABILE et le directeur général adjoint de Erevan Bénin SA, Philippe HUAULT ont apporté des réponses pertinentes aux questions des chefs d’entreprise et promoteurs de produits locaux.

Akpédjé Ayosso

1er mai 2024 par ,