Le PAPVS officiellement lancé ce jeudi à Abomey-Calavi

Le Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS) sera lancé jeudi 02 mai 2024 à Abomey-Calavi. Les travaux à réaliser dans le cadre de ce vaste projet d’assainissement sur le territoire de la commune sont subdivisés en deux lots, et dureront 24 mois.

Dans le cadre du Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires, plusieurs travaux seront réalisés à Abomey-Calavi. Il s’agit de la réalisation d’ouvrages de drainage d’eau pluviale (collecteurs primaires et secondaires) ainsi que les caniveaux latéraux le long des rues à aménager ; et de l’aménagement partiel ou total des voiries dans lesquelles sont réalisés les collecteurs principaux ou secondaires ainsi que les voiries de service identifiées pour assurer le drainage des eaux vers les collecteurs.

A ces deux travaux principaux, s’ajoute les travaux de dégagements d’emprise, de déplacements de réseaux divers et de terrassements ; les travaux de chaussées et de revêtements pavés ou bitumineux ; la mise en œuvre des équipements de sécurité routière (signalisation horizontale et verticale, garde-corps métalliques sur ouvrages de drainage, plots en béton armé, etc ; l’éclairage public par système photovoltaïque autonome (mise en œuvre des socles de fondation des lampadaires solaires, la mise en place des équipements solaires : candélabres, lanternes, appareillages, etc) ; la plantation d’arbres d’alignements et aménagements d’espaces verts le long des rues aménagées (mise en œuvre des réservations, plantation d’arbres d’alignements, aménagements des délaissés, etc) ; la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; et les mesures d’accompagnements (construction des modules de salles de classes, la construction des latrines et des clôtures, l’aménagement de la cour intérieure de certaines écoles).

Le PAPVS est financé dans les villes d’Abomey-Calavi et de Sèmè-Podji par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour un montant de 110 millions d’euros ; soit 72,1 milliards de FCFA. C’est un projet qui vise entre autres, la réalisation des ouvrages primaires et secondaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées ; la réduction de la vulnérabilité des villes bénéficiaires aux inondations ; l’amélioration substantielle de l’environnement urbain, de la situation d’hygiène et d’assainissement des villes concernées ; la réduction des niveaux de pollution et d’insalubrité dans les villes ; l’amélioration de la mobilité urbaine ; le renforcement des capacités des municipalités concernées en matière de gestion des infrastructures urbaines et de leurs territoires ; l’aménagement et la protection des écosystèmes humides servant de réservoirs naturels et de conduits des eaux pluviales ; et le renforcement de la résilience des villes secondaires et des communautés riveraines des réservoirs, des exutoires et des zones humides aux risques d’inondations.

F. A. A.

1er mai 2024 par