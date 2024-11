Liverpool vs Real Madrid, le gros choc de ce mercredi

La 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi 27 novembre 2024. Après une belle démonstration du FC Barcelone à domicile ce mardi face à Brest, le Real Madrid va essayer de mettre les Reds de Liverpool en difficulté ce mercredi soir à Anfield.

Tous les résultats de ce mardi :

Slovan Bratislava vs AC Milan, 2-3

Sparta Prague vs Atletico Madrid, 0-6

Manchester City vs Feyenoord, 3-3

Barcelone vs Brest, 3-0

Bayern vs PSG, 1-0

Inter vs RB Leipzig, 1-0

Young Boys vs Atalanta, 1-6

Leverkusen vs RB Salzburg, 5-0

Sporting vs Arsenal, 1-5

Les matchs à suivre ce mercredi :

Étoile Rouge vs Stuttgart, 18h45

Sturm Graz vs Girona, 18h45

Aston Villa vs Juventus, 21h

Monaco vs Benfica, 21h

PSV Eindhoven vs Chakhtior Donetsk, 21h

Liverpool vs Real Madrid, 21h

Celtic Glasgow vs Club Brugge, 21h

Bologne vs Lille, 21h

Dinamo Zagreb vs Dortmund, 21h



J.S

27 novembre 2024 par ,