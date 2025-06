Top départ pour la seconde phase du programme Vivre ensemble par le sport !

Le Ministère des Sports du Bénin et l’ambassade de France au Bénin annoncent le lancement de la deuxième phase du programme Vivre ensemble par le sport. Un évènement inaugural marquera ce lancement le jeudi 10 juillet à 14h30 au Centre d’Activités Sportives (CAS) de Parakou.

Le sport, levier de cohésion sociale et d’engagement . Un an après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le sport demeure une priorité pour la France dans ses actions de coopération. Il constitue un outil puissant pour renforcer les liens entre les sociétés civiles, en particulier auprès de la jeunesse. A l’approche des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 ; l’élan se poursuit avec le programme vivre ensemble par le sport, qui soutient les organisations de la société civile béninoise (OSC) mobilisant le sport comme vecteur d’inclusion et de paix et s’inscrivant dans l’une des trois composantes :

 Favoriser le vivre ensemble : encourager les échanges communautaires autour du sport et diffuser des messages de paix, d’union et d’inclusion.

 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : intégrer le sport à des dispositifs de réinsertion ou de formation.

 Promouvoir l’égalité femmes-hommes : valoriser la pratique sportive féminine pour lutter contre les stéréotypes de genre.

Bilan 2024 : un projet pilote au nord du Bénin

En 2024, la première édition a permis à 9 OSC des départements de l’Atacora, de l’Alibori, du Borgou et de la Donga de déployer des actions ciblées auprès de 500 bénéficiaires, parmi lesquels des jeunes déscolarisés, des femmes et des personnes en situation de handicaps.

Un passage à l’échelle ambitieux pour la phase 2

Forte de ce premier succès, la deuxième phase du programme voit plus grand :

 21 organisations seront accompagnées en 2025, soit plus du double de la première édition.

 Une priorité est donnée à la formation des encadrants et à la diversification des disciplines, avec notamment de nouvelles disciplines comme l’escrime, la capoeira, la gymnastique, ou encore la lutte.

Cette nouvelle dynamique vise à mutualiser les savoir-faire, favoriser l’échangeentre structures et renforcer l’impact local auprès des publics vulnérables.

L’identification de nouveaux partenaires permettra de faire fructifier les échanges et de mutualiser les apprentissages de chacun auprès des populations cibles.

Rendez-vous à Parakou le 10 juillet !

Venez assister au lancement officiel de cette nouvelle édition le 10 juillet 2025 à 14h30, au CAS de Parakou.

Au programme : des initiations et démonstrations de lutte, de gymnastique, de capoeira et d’escrime, des rencontres

avec les OSC partenaires.

L’entrée est libre, gratuite et ouvertes à toutes et tous,

sans limite d’âge.

Liste des 21 organisations de la société civile membre de la phase 2 du programme vivre ensemble par le sport

 All Circus

 Benin Espoir et Solidarité Académie (BESA)

 Etônam

 Fédération Béninoise De Volley-Ball

 ONG Vivre En Santé

 Réseau éducatif et de promotion des arts, de la culture et du sport desjeunes du Bénin (Repac-SJ-Benin)

 Sud Nord Actions (SNA)

 Tout Puissant Handisport

 Utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de l’Education et du développement durable (Uticed)

 Youth Sport Education (YSE)

 Fédération Béninoise D’escrime

 Sos Savane

 ONG Gandjaanon

 Association pour le développement dans les communautés (Adecom)

 Fédération Béninoise De Gymnastique

 Su Wusua Daa ONG

 Association des jeunes pour la promotion de l’éducation et de la culture (Ajepec)

 Fédération béninoise De Lutte

 Association Capoeira Bénin

 Initiative pour l’éducation et le contrôle du tabagisme (IECT)

 Enfants Du Benin Debout

