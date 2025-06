Lancement de la 5e édition du championnat national scolaire

Le ministre des sports, Benoît DATO, a procédé au lancement officiel de la 5e édition du Championnat national scolaire, samedi 21 juin 2025, au stade omnisports d’Aplahoué, dans le département du Couffo.

La 5e édition du Championnat national scolaire va rassembler 1.488 jeunes athlètes de 93 établissements secondaires publics et privés, provenant des douze départements du Bénin. Au total, 5 disciplines seront à l’honneur. Il s’agit du football, du basketball, du handball, du volleyball et athlétisme avec l’introduction du basketball 3x3. Seule particularité cette année, la promotion de l’égalité des sexes à travers le sport.

« Le sport est une école de la vie. Vous apprenez à gagner, à perdre, à vous relever et à respecter l’autre. Vous êtes la relève du sport béninois. Vous incarnez la promesse d’un Bénin uni et fort », a déclaré le ministre des sports s’adressant aux jeunes.

Benoît DATO avait à ses côtés pour ce lancement officiel sa collègue Eléonore Yayi LADEKAN de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Janvier YAHOUEDEOU, coordonnateur du collège des ministres conseillers, et Ayibatin Jonas HANTAN, ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports.

Le préfet du département du Couffo, Christophe MEGBEDJI, le directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (OBSSU), Victor Soumon LAWIN, le maire d’Aplahoué, Maxime ALLOSSOGBÉ, ainsi que les élus locaux et communaux du Couffo, ont pris part à la cérémonie.

F. A. A.

