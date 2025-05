Comment l’application 1xBets couvre le football, le basket-ball et bien plus encore

Parmi les nombreuses applications de paris sportifs mobiles présentent en Afrique, 1xBet est l’un des seuls à se démarquer de façon significative. Le bookmaker enregistre des centaines de millions d’installations. Il doit cet engouement à la notoriété de son site officiel. Créé en 2007, 1xBet est l’un des pionniers du marché des paris sportifs en ligne. Il couvre la plupart des sports connus, notamment le football, le tennis, le handball avec des cotes très intéressantes. Grâce à son application mobile pour Android et pour iOS, les utilisateurs accèdent à tous les services de l’entreprise en quelques clics. Par ailleurs, ils peuvent utiliser la fonction streaming live pour suivre les matchs en direct. Outre la flexibilité, parier via l’application mobile du bookmaker a un aspect pratique. Trouvez dans ce guide tout ce qu’il faut savoir pour utiliser l’application 1xBet apk afrique pour parier aux sports.

Offre de paris sur les sports populaires

Le bookmaker impressionne par son catalogue gigantesque couvrant tous les sports populaires et moins populaires en Afrique. Sur la plateforme mobile 1xbets-morocco.com/app/, vous avez notamment les sports tels que :

– le football

– le tennis

– le basket-ball

– le hockey sur glace

– le volleyball

– le tennis de table

– le cricket

– le football Américain

– l’athlétisme

– le badminton

– le baseball

– le beach Volleyball

– le billard

– la boxe

– la boxe à mains nues

– le cyclisme et bien d’autres.

Voyons en détail comment est constituée l’offre de paris sur les plus grandes disciplines de la plateforme.

Offre de paris sur le foot.

Le football est un sport très médiatisé en Afrique et compte de nombreux parieurs. Le bookmaker est partenaire de plusieurs clubs et championnats tels que la Serie A, La Liga, la CAN et le FC Barcelone. Ses différents partenariats, lui permettent de proposer les meilleurs marchés et options de paris. Télécharger 1xBet football pour profiter d’un millier de matchs sur lesquels parier au quotidien. Le bookmaker couvre les championnats de plusieurs pays tant en Afrique qu’en Europe, en Asie et en Amérique. En ce qui concerne les options de pari, vous avez :

le pari simple 1 X 2

le pari double chance

le pari over/under

le pari nul ou remboursé

le pari combiné

le pari en direct

le pari sur le score exact

le pari handicap et bien d’autres.

Par ailleurs, le bookmaker offre généralement de nombreux bonus pour parier sur le football.

Offre de paris sur le basketball

1xBet basket-ball vous offre l’opportunité de parier sur plus de 300 matchs de basketball chaque jour. Le bookmaker couvre les grands championnats tels que :

la NBA

l’Euroligue

le VTB United Ligue

la Super ligue

le Championnat de France et autres.

Les options de paris les plus utilisées sont :

le pari money line

le pari under/over

le pari à handicap

l’écart entre les équipes

le pari sur le vainqueur de la compétition.

Les cotes proposées par le bookmaker font partie des plus compétitives sur le marché.

Offre de paris sur le tennis

Le tennis est l’une des disciplines sportives qui gagnent de plus en plus en popularité dans l’univers des paris sportifs africain. Avec l’application mobile 1xBet vous pourrez parier sur une centaine de matchs au quotidien dont une cinquantaine en direct. Le site offre des paris sur plusieurs compétitions de tennis allant des plus célèbres aux moins connues.

Open d’Australie

Roland Garros

Wimbledon

les tournois du circuit ATP

l’US Open

les Masters 1000

Les types de paris proposés sont les paris simples, les paris combinés, les paris système et les paris en direct.

Comment télécharger et installer l’application 1xBet ?

Le bookmaker a développé une application adaptée aux appareils dotés d’un système Android et iOS. Le fichier de l’application pour Android n’est pas disponible sur Play Store. Pour l’avoir, le processus est le suivant :

Rendez-vous sur le site officiel du bookmaker via votre smartphone. Cliquez sur le bouton 1xBet app téléchargement sur la page d’accueil pour accéder à la page dédiée. Cliquez ensuite sur Télécharger l’application.

Il est possible que le système vous demande une confirmation. Une fois le fichier téléchargé, rendez-vous dans votre gestionnaire de fichier et cliquez sur l’apk pour l’installer. Après quoi vous pouvez vous connecter à votre compte existant ou créer un nouveau compte pour commencer à jouer.

L’application pour Android fonctionne généralement pour toutes les marques de téléphones. Du moment où ce dernier est équipé d’une version 6 d’Android et qu’il possède au moins 4GB de mémoire interne avec au minimum 200 MB de libre.

Pour installer l’application de paris sportifs 1xBet sur son iPhone :

Rendez-vous sur l’App Store depuis votre iPhone. Recherchez 1xBet grâce à la barre de recherche et téléchargez l’application.

Il vous sera demandé d’accepter les politiques de confidentialité avant que le téléchargement ne puisse être effectif. Une fois l’appli téléchargée, elle sera installée automatiquement sur votre iPhone. Votre appareil doit posséder au moins une version 8 d’iOS et disposer d’au moins 600 MB d’espaces internes de libre.

27 mai 2025 par