L’UPSB au cœur du renforcement des compétences journalistiques

La maison des médias de Cotonou a servi de cadre ce jeudi 8 mai 2025 au lancement des activités de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse dans le rang des journalistes et reporters sportifs béninois.

Initié par l’Union des professionnels de la presse sportive du Bénin (Upsb), c’est par une formation à l’endroit de ces derniers que le top a été donné. "Éthique et responsabilité du journaliste sportif à l’ère du numérique", c’est le thème autour duquel les réflexions ont été menées entre le formateur, Mouf Liady et les participants venus de divers horizons.

Pendant plusieurs heures d’échange, différents aspects de la thématique ont été abordés. De l’importance du numérique pour le journaliste sportif au respect de l’éthique en passant par la responsabilité de ce dernier, tout a été passé en revue.

Conseils, anecdotes et partage d’expériences. Cette première phase de la série d’activités s’est déroulée dans une ambiance conviviale où chacun a pu tirer leçon des échanges.

À la suite de cette formation, l’Upsb déroulera le reste du chronogramme des manifestations liées à la célébration de la mondiale de la liberté de la presse.

Prochaine étape, le samedi 10 mai 2025, la marche du journaliste écologique.

Cette activité va permettre aux acteurs de mener une campagne de salubrité et de sensibilisation sur le payement des redevances d’enlèvement des déchets ménagers dans les rues de Cotonou.

Avec son partenaire, la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds), l’union des professionnels de la presse sportive (Upsb), va faire le trajet Blue Zone-Place de l’étoile Rouge pour le nettoyage des espaces insalubres et inviter les populations à se joindre à là Sgds dans sa mission d’assainissement du cadre de vie en payant les factures.

D’autres activités sont prévues dans l’après-midi, dont le match de beach-volley sur la plage de l’Amazone et le festin de retrouvailles des journalistes sportifs qui se tiendra au Centre communautaire Eya de Cotonou.

