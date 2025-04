Le Maroc remporte le Contre-la-montre

C’est avec un chrono de 32 mn et 34 secondes que l’équipe Agadir Vélo Propulsion du Maroc a remporté, ce mercredi 30 avril 2025, la troisième étape du Tour du Bénin 2025, le Contre-la-montre, qui s’est joué entre les communes de Covè et Zangnanado.

Le Maroc triomphe à la 3e étape du 20e Tour du Bénin. Ce mercredi 30 avril 2025, l’équipe Agadir Vélo Propulsion a remporté le Contre-la-montre entre Covè et Zangnanado avec un chrono de 32 mn et 34 secondes, devant 7-Eleven Team Philippines (32 mn 44 sec) et Universe Cycling Team (32 mn 54 sec), complétant ainsi un podium serré.

Avec ce résultat, le Maroc confirme sa compétitivité dans les épreuves chronométrées, tandis que la lutte pour le général reste ouverte à quelques jours de la fin de cette édition.

Après cette étape, le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg, conserve la tunique de leader, selon la commission technique.

