Les journalistes sportifs de l’UPSB engagés pour un impact durable

Après une journée de formation dédiée aux journalistes reporters sportifs le jeudi 8 mai 2025, l’ Union des professionnels de la presse sportive du Bénin (UPSB) a poursuivi ses activités ce samedi, en alliant salubrité, sensibilisation, sport et reconnaissance.

Ces initiatives ont marqué la première phase de la célébration à Cotonou, capitale économique du Bénin.

Pour la deuxième année consécutive, l’ UPSB affirme son engagement en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en mettant l’accent sur la formation, l’ écologie et la valorisation des acteurs sportifs et médiatiques.

Un programme riche et diversifié

Les festivités ont été organisées autour de trois piliers :

📌 Une campagne de salubrité et de sensibilisation

📌 Une rencontre sportive autour du beach-volley

📌 Une soirée de distinction

Grâce à ses partenaires, dont la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), l’ UPSB a renforcé son action en faveur de l’ assainissement du cadre de vie. Les journalistes reporters sportifs ont sillonné les rues de Cotonou, sensibilisant les populations à l’importance du paiement des redevances pour l’enlèvement des déchets.

De Blue Zone à l’Étoile Rouge, l’opération a été une réussite, laissant derrière elle une ville plus propre et des citoyens mieux informés.

Un rendez-vous sportif et une soirée de distinction

Outre l’action écologique, les participants ont eu l’occasion de pratiquer le beach-volley, découvrant ses règles et profitant d’un moment de convivialité.

Enfin, le cachet spécial des festivités a été la soirée de distinction, mettant à l’honneur les gloires du journalisme sportif béninois ainsi que les acteurs engagés dans le développement du sport au Bénin.

Prochaine étape : Porto-Novo !

Le 23 mai 2025, les activités de l’ UPSB se poursuivront à Porto-Novo, clôturant en beauté cette édition marquante de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

12 mai 2025 par