Achraf Hakimi remporte le Prix Marc-Vivien Foé 2025

C’est le latéral marocain du PSG, Achraf Hakimi, qui a remporté cette année 2025, le prix Marc-Vivien Foé remis par RFI et France 24.

Le prix Marc-Vivien-Foé, du nom du défunt footballeur camerounais, est attribué cette année au Marocain Achraf Hakimi. Il a été désigné par un jury de près de 100 personnes, spécialistes du football français et africain (journalistes, consultants, anciens joueurs, etc) à partir d’une liste de 12 joueurs préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24. Deuxième l’an dernier, le lauréat a dépassé largement cette année, le milieu sénégalais du RC Strasbourg, Habib Diarra, et l’attaquant ivoirien de l’OGC Nice, Evann Guessand.

Le prix Marc-Vivien-Foé est attribué chaque année au meilleur joueur de football africain évoluant dans le Championnat de France de football. Ce trophée a été créé en 2009 par RFI. Depuis 2011, il est remis conjointement par RFI et France 24.

F. A. A.

12 mai 2025 par ,