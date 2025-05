Reinardt Janse Van Rensburg triomphe sur la 5ᵉ étape du Tour Cycliste du Bénin

Le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg a remporté, ce vendredi 2 mai 2025, la cinquième et avant-dernière étape du 20ᵉ Tour Cycliste International du Bénin.

Longue de 107,5 km entre Ouinhi et Porto-Novo, cette étape a livré son verdict après une intense bataille entre 74 coureurs. Un groupe de six coureurs composé de Camerounais, Burkinabè et Béninois s’est détaché, environ 30 km après le départ. Le peleton suivi de près par les Sud-Africains a animé la course avec des offensives remarquables.

À l’arrivée, c’est Reinardt Janse Van Rensburg, bien soutenu par ses coéquipiers, qui s’est imposé. Il décroche ainsi un deuxième succès, après celui de la première étape. Cette nouvelle victoire lui permet de conserver son maillot jaune, qu’il porte depuis le début de la course, et lui offre une belle option pour le sacre final lors de la sixième et dernière étape, prévue demain.

La dernière étape, longue de 104,93 km entre Toffo et Cotonou, réserve son lot de surprises. Même si Janse Van Rensburg est bien positionné pour remporter le 20ᵉ Tour Cycliste International du Bénin, rien n’est encore joué !

2 mai 2025 par