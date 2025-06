Une société pour l’exploitation d’Avlékété Golf Course

Le gouvernement a ordonné en Conseil des ministres du 11 juin 2025, la réalisation des études d’avant-projet détaillé et de l’étude d’impact environnemental et social du (…)

Le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume du Maroc a présenté, ce mercredi 11 juin 2025, les copies figurées de ses lettres de (…)

Les BOAD Development Days s’ouvrent ce jeudi 12 juin 2025 à Lomé (Togo) sous le thème « Financement de la transition énergétique et de l’agriculture durable : défis, (…)

Le gouvernement a adopté, mercredi 11 juin 2025 en Conseil des ministres, le décret marquant la création de la Société d’Exploitation des Loisirs et Activités du Golf (…)

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par ,

11 juin 2025 par ,

Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, pour examen et (…)Le gouvernement a adopté ce mercredi 11 juin 2025 en Conseil des (…)Trois nominations ont été prononcées au Ministère de la Santé et au (…)Voici les grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi (…)Un appel à candidatures pour le recrutement de jeunes diplômés dans le (…)Les agents de la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI) (…)Le Camp Guézo, ancien camp militaire, se transforme. Sur le site à (…)La Police a récupéré, lundi 9 juin 2025, deux (02) motos volées à (…)L’Ambassade de Russie au Bénin a célébrée dans la soirée du mardi 10 (…)Le Festival des Masques revient à Porto-Novo. La deuxième édition aura (…)