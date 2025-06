Django Rally sous le signe de l’innovation du 16 au 19 octobre

Django Rally revient après deux éditions couronnées de succès. L’édition 2025 se déroulera du 16 au 19 octobre entre Cotonou, Ouidah et Abomey, pour célébrer l’audace entrepreneuriale, la culture, l’engagement RSE. L’annonce a été faite jeudi 12 juin lors d’un cocktail de lancement.

L’édition 2025 du Django Rally se déroulera du 16 au 19 octobre. « Ce n’est pas une simple compétition. C’est une métaphore de la vie d’un entrepreneur. Ce sont des jours de doute, des nuits de travail, des défis, des victoires arrachées. C’est cet esprit-là, l’esprit Django, que nous voulons incarner », a indiqué Francis Agbado, président du Django Rally et fondateur du groupe ARRIS.

Django Rally s’accompagnera d’un Salon de l’Automobile, le tout premier du genre au Bénin. Ce sera à l’esplanade de l’Amazone à Cotonou.

Le Salon est organisé en réponse à l’essor du parc automobile béninois et aux nouvelles dynamiques du secteur, selon Luc Azilinon, vice-président du Rally et directeur d’AUTO SP. « Le Bénin compte aujourd’hui plus de 200 000 véhicules. Notre pays est une plateforme majeure d’importation et de réexportation. Les réformes fiscales récentes favorisent le renouvellement du parc. Il est temps de structurer l’écosystème automobile local », a-t-il expliqué.

La deuxième nouveauté du rallye est la couverture audiovisuelle assurée par la Société de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin. La SRTB est partenaire média officiel. Angela Aquereburu Rabatel, DG de la SRTB, a souligné l’impact de cette association. « Le Django Rally, c’est un événement de passion, de sensations. Nous allons en assurer la couverture exclusive à travers des capsules, des spots TV. C’est une chance pour les marques de raconter leur histoire autrement ».

Des actions RSE renforcées

Le Django Rally 2025 mettra en lumière des actions de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Parmi les initiatives phares, il y a le reboisement scolaire. Des élèves seront invités à planter et à entretenir des arbres, en contrepartie de kits scolaires. Une manière concrète de les sensibiliser à l’écologie tout en soutenant leur parcours éducatif.

L’engagement solidaire ne s’arrête pas là. Des parrainages seront mis en place pour venir en aide à des enfants défavorisés, notamment à travers la fourniture de prothèses médicales. Par ailleurs, la sensibilisation à la drépanocytose sera renouvelée, comme lors de l’édition 2024, afin de mieux faire connaître cette maladie génétique qui touche de nombreuses familles au Bénin.

Visibilité et autres privilèges

Événement s’adressant aux entreprises elles-mêmes, à leurs dirigeants, à leurs partenaires clés, le Django Rally offre un espace de rencontre, d’échanges, mais aussi de cohésion et de partage de valeurs. C’est pour cela que trois packs de participation (Silver, Gold, Platinum) sont offerts aux entreprises avec des avantages médias, logistiques, et d’exposition. Selon Lorrie Saïbou, Secrétaire générale de Django Rally, ces packs permettent aux entreprises de s’impliquer selon leurs objectifs et leur audience.

Le pack Silver donne accès à 5 participants, dont 2 VIP, un stand de 10 m², des capsules média, les droits d’image, ainsi que la présence du logo sur les véhicules et une communication renforcée. Le niveau Gold permet à 10 participants (4 VIP) de bénéficier d’un stand plus spacieux de 20 m², d’une visibilité média accrue, et d’un affichage grand format sur véhicules et polos officiels. Enfin, le partenariat Platinum garantit une exposition maximale avec 25 participants, des spots TV de 30 secondes, un stand de 40 m² et une exclusivité de logo sur tous les supports, y compris les polos du staff.

« Ces offres sont pensées comme un outil de rayonnement pour les entreprises. Elles leur permettent aussi de fédérer leurs équipes, de partager une expérience forte et de s’engager socialement », a précisé la Secrétaire générale de Django Rally.

Au programme du circuit Cotonou – Ouidah – Abomey : ouverture du Salon de l’automobile le jeudi 16 octobre à la Place de l’Amazone ; lancement le 18 octobre du circuit off-road de Cotonou vers Ouidah suivi de déjeuner à l’embouchure et des activités RSE ; cap sur Abomey via Allada et accueil royal au palais suivi de soirée “Rois et Reines d’Afrique” à l’hôtel Le Trône.

Le dimanche 19 octobre, ce sera le retour à Cotonou pour la clôture avec un cocktail final sur l’esplanade de l’Amazone.

Marc MENSAH

15 juin 2025 par ,