Le Néerlandais Tom Wijfje remporte la 4è étape

Le Néerlandais Tom Wijfje a remporté, ce jeudi 1er mai 2025, la 4è étape du 20è Tour Cycliste International du Bénin. Longue de 110,90 Km, entre Bohicon et Athiémé, ils étaient 76 coureurs sur la ligne de départ ce matin. Deux sprints intermédiaires ont animé cette course qui s’est soldée par la victoire du Néerlandais Tom Wijfje. Le sociétaire de Universe Cycling Team a dominé cette 4è étape en 2h30’15’’. Il est suivi par le Sud-africain Reinardt Janse Van Rensburg et le Marocain Essabahy Ibrahim (Agadir Vélo Propulsion).

Au classement général, le Sud-africain Reinardt Janse Rensburg conserve le maillot jaune. Vainqueur de la première étape, Reinardt Janse Van Rensburg a occupé la deuxième place sur les 3 étapes suivantes.

La 5è étape longue de 107,50 Km entre Ouinhi et Porto-Novo est prévue pour ce vendredi 2 mai 2025.

1er mai 2025 par