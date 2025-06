Voici les affiches de la phase de groupes du Championnat scolaire

La 5e édition du Championnat National Scolaire du Bénin se déroulera du 21 au 28 juin 2025 au stade omnisports d’Aplahoué. Le tirage au sort des différentes poules a été fait, vendredi 13 juin 2025, en prélude à la compétition qui réunira 1488 jeunes athlètes, filles et garçons, venus des 12 départements du pays.

Les poules ont été réparties dans cinq disciplines sportives au Championnat National Scolaire du Bénin : football, basketball, handball, volleyball et athlétisme.

En football masculin, on retrouvera notamment un premier match alléchant entre le CEG 2 Azovè (Couffo) et le CEG 1 Avrankou (Ouémé).

Chez les filles au football, le match inaugural mettra aux prises le CEG Sèmè-Podji (Ouémé) et le CEG 1 Lokossa (Mono).

Le basketball masculin verra s’opposer à la première rencontre le CEG 1 Natitingou au CEG 1 Malanville.

Du côté féminin, le CPEG St Luc (Ouémé) ouvrira le bal face au CEG 2 Dassa (Collines).

Au handball, le premier affrontement en masculin mettra aux prises CEG Agon (Atlantique) et CEG 1 Comé (Mono). Chez les filles, CEG Gbozounmè (Ouémé) affrontera CEG Zongo (Borgou) au match d’ouverture.

Quant au volleyball chez les garçons, la première rencontre opposera CEG Lissazounmé (Zou) à CEG Gbéto (Atlantique). En féminin, ce sera CEG 1 Ouassa-Pehunco (Atacora) contre CEG Akpao-Ogou (Donga).

Tableau récapitulatif des tirages au sort

VOLLEYBALL MASCULIN

POULE A

CEG Lissazounmé (Zou)

CEG Gbéto (Atlantique)

CEG Azonlihoué (Mono)

POULE B

CEG Ita-Djèbou (Plateau)

CEG Gouka (Collines)

CEG Toviklin (Couffo)

POULE C

CEG 2 Kandi (Alibori)

CEG 1 Djougou (Donga)

CEG Zounguè (Ouémé)

POULE D

CEG 1 Nikki (Borgou)

CEG Dantokpa (Littoral)

CEG Ouassa-Pehunco (Atacora)

Premier match : CEG Lissazounmé vs CEG Gbéto

VOLLEYBALL FÉMININ

POULE A

CEG 1 Ouassa-Pehunco (Atacora)

CEG Akpao-Ogou (Donga)

CEG 3 Akpro-Missérété (Ouémé)

POULE B

CEG Sègbana (Alibori)

CEG Zongo (Borgou)

CEG Azonlihoué (Mono)

POULE C

CEG Gouka (Collines)

CEG Ikpinlè (Plateau)

Lycée Houégbadja (Zou)

POULE D

CEG Sègbèya (Littoral)

CEG Hèkanmin (Atlantique)

CEG 1 Aplahoué (Couffo)

Premier match : CEG Ouassa-Pehunco vs CEG Akpao-Ogou

FOOTBALL MASCULIN

POULE A

CEG 2 Azovè (Couffo)

CEG 1 Avrankou (Ouémé)

CEG Zè (Atlantique)

POULE B

CEG 1 Bantè (Collines)

CEG Océan (Littoral)

CEG Malanville (Alibori)

POULE C

CEG 1 Natitingou (Atacora)

CEG 1 Bohicon (Zou)

CEG 4 Comé (Mono)

POULE D

CEG 1 Pobè (Plateau)

CEG 1 Bassila (Donga)

Lycée Mathieu Bouke (Borgou)

Premier match : CEG 2 Azovè vs CEG 1 Avrankou

FOOTBALL FÉMININ

POULE A

CEG Sèmè-Podji (Ouémé)

CEG 1 Lokossa (Mono)

CEG 1 Bassila (Donga)

POULE B

CEG 2 Kandi (Alibori)

CEG Les Pylônes (Littoral)

CEG 1 Kétou (Plateau)

POULE C

Lycée Mathieu Bouké (Borgou)

CEG 2 Natitingou (Atacora)

CEG Avogbannan (Zou)

POULE D

CEG Toviklin (Couffo)

CEG Cocotomey (Atlantique)

CEG Agboro (Collines)

Premier match : CEG Sèmè-Podji vs CEG 1 Lokossa

BASKETBALL MASCULIN

POULE A

CEG 1 Natitingou (Atacora)

CEG 1 Malanville (Alibori)

CEG Ste Rita (Littoral)

POULE B

Lycée Houffon (Zou)

CEG 1 Pobè (Plateau)

CEG 1 Azovè (Couffo)

POULE C

CEG 1 Comé (Mono)

CEG Hubert Maga (Borgou)

CEG Tokpa-Domé (Atlantique)

POULE D

CEG 1 Ouessè (Collines)

CEG 3 Djougou (Donga)

CEG Akonabouè (Ouémé)

Premier match : CEG 1 Natitingou vs CEG 1 Malanville

BASKETBALL FÉMININ

POULE A

CEG 2 Dassa (Collines)

CPEG St Luc (Ouémé)

CEG 1 Kétou (Plateau)

POULE B

CEG Tokpa-Domé (Atlantique)

CPEG Les Hibiscus (Borgou)

CEG 2 Azovè (Couffo)

POULE C

CEG 1 Comé (Mono)

CEG 3 Kandi (Alibori)

CEG 1 Tanguiéta (Atacora)

POULE D

CEG 1 Bassila (Donga)

CEG 1 Abomey (Zou)

CEG 1 Akpakpa-Centre (Littoral)

Premier match : CEG 2 Dassa vs CPEG St Luc

HANDBALL MASCULIN

POULE A

CEG Agon (Atlantique)

CEG 1 Comé (Mono)

CEG 1 Djidja (Zou)

POULE B

CEG 1 Djakotomey (Couffo)

CEG 1 Natitingou (Atacora)

CEG Gogounou (Alibori)

POULE C

CEG Ifangni (Plateau)

CEG Le Littoral (Littoral)

CEG 1 Avrankou (Ouémé)

POULE D

CEG 1 Bassila (Donga)

CEG Zongo (Borgou)

CEG 1 Glazoué (Collines)

Premier match de Handball masculin : CEG Agon vs CEG1 Comé

HANDBALL FÉMININ

POULE A

CEG Gbozounmè ( Ouémé )

CEG Zongo (Borgou )

CEG 1 Pobè ( Plateau )

POULE B

CEG 3 Kandi ( Alibori)

Lycée Houffon ( Zou )

CEG 1 Bassila ( Donga )

POULE C

CEG Toviklin (Couffo)

CEG 2 Lokossa (Mono)

CEG Le Littoral (Littoral)

POULE D

CEG 1 Savè (Collines)

CEG Matéri (Atacora)

CEG Tokpa-Domé (Atlantique)

Première rencontre du Handball féminin : CEG Gbozounmè vs CEG Zongo

16 juin 2025 par ,