Les quatre cas d’utilisation les plus connus du Bitcoin

Bitcoin a été la première crypto-monnaie à enregistrer sa présence dans le monde numérique et aide les particuliers à effectuer des transactions depuis treize ans. Depuis la création de cette monnaie électronique, le marché de la crypto a vu naître des milliers de crypto-monnaies. Cette monnaie numérique a parcouru un long chemin et a survécu à des hauts et des bas drastiques, prouvant qu'elle est là pour rester. Cette monnaie virtuelle a commencé comme un système de paiement peer-to-peer, mais elle a évolué et gagné plus de cas d'utilisation qui vont bien au-delà du cas d'utilisation initial de cette monnaie numérique. Les particuliers peuvent utiliser cette monnaie virtuelle pour plus que simplement payer des biens et des services. Vous trouverez ci-dessous les quatre principaux cas d'utilisation de cette monnaie virtuelle.

Tokenisation d’actifs

Cet actif virtuel a rendu possible la tokenisation d’actifs physiques et leur liaison à des jetons numériques. Les biens immobiliers, les œuvres d’art, les actions et autres marchandises peuvent être tokenisés et représentés sous la forme de cette monnaie électronique. Les billets adossés à des actifs ont toutefois une valeur intrinsèque qui est directement liée à l’actif physique sous-jacent.

D’autre part, la tokenisation des actifs augmente la liquidité du marché des actifs du monde réel comme l’immobilier. La numérisation des actifs permet également à des investisseurs auparavant exclus d’explorer le marché du Bitcoin.

Gouvernance

La gouvernance peut ne pas sembler être l’un des cas les plus utilisés de cette monnaie numérique. Cependant, l’on-voting est un moyen très efficace de garantir un réseau d’électeurs prouvable. Cette monnaie numérique possède une technologie sous-jacente connue sous le nom de blockchain qui permet d’enregistrer et de vérifier les transactions. Cette technologie blockchain permet d’enregistrer les transactions publiquement et de manière permanente ; tout le monde peut donc les consulter.

D’un autre côté, les mineurs de cette monnaie virtuelle se sont longtemps livrés à une gouvernance intimidante en montrant leur soutien aux changements de protocole après avoir signé de nouveaux blocs. La gouvernance de la blockchain s’est compliquée depuis 2017, lorsque le taux de hachage du réseau Bitcoins ajoutait les lettres NYA aux blocs en soutien à l’accord de New York. En outre, il y a eu l’introduction d’un mécanisme de vote de budget réussi que des scores significatifs de projets ont imité. Il existe désormais des actifs Bitcoin dont la fonction principale inclut la gouvernance. En revanche, jusqu’à présent, la participation au gouvernement on-chain a été faible pour ces projets de monnaie numérique, ce qui montre que la paresse des électeurs est un problème universel.

Réserve de valeur

Cette monnaie numérique est une bonne réserve de valeur car elle peut transférer et stocker de la valeur dans le temps et l’espace. D’ailleurs, de nombreuses personnes qualifient cette monnaie électronique d’or numérique. Cette monnaie virtuelle tire sa valeur de son offre limitée. En raison de la rareté de cette monnaie électronique, la demande de Bitcoins augmente, ce qui entraîne une hausse de sa valeur. Finalement, les grandes entreprises et les sociétés utilisent cet actif virtuel pour sauvegarder une partie de leurs fonds.

Contrairement à la monnaie fiduciaire, cette monnaie électronique n’est pas affectée par l’inflation. L’argent conventionnel est sujet à l’inflation en raison de son offre illimitée. Si vous utilisez les banques pour stocker votre argent, certaines conditions économiques peuvent survenir et affecter la valeur de votre argent. Par conséquent, de nombreuses personnes utilisent cette monnaie numérique pour se protéger de l’inflation.

Paiements en ligne

Cette monnaie virtuelle est entièrement en ligne ; elle joue donc un rôle essentiel dans l’économie numérique. Le Bitcoin est décentralisé, ce qui signifie qu’aucun intermédiaire n’intervient dans les transactions. Du fait de l’absence d’intermédiaires, les transactions sont rapides et moins coûteuses.

De plus, cette monnaie virtuelle facilite les transactions transfrontalières, car les particuliers peuvent envoyer et recevoir cette monnaie virtuelle en utilisant des échanges à tout moment de la journée et de n’importe où. Cet actif virtuel n’a pas de barrière à l’entrée et est disponible 24h/24 et 7j/7. Des entreprises bien établies comme Starbucks et PayPal ont intégré un système de paiement en bitcoins.

La ligne de fond

D’une manière générale, cet article met en évidence les cas d’utilisation les plus critiques de cette monnaie numérique, mais il en existe d’autres car les plateformes Bitcoin et leurs utilités sont vastes et continuent de se développer. Cette monnaie numérique est l’innovation la plus réussie que Satoshi Nakamoto ait créée.

17 janvier 2023 par