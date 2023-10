Les élus consulaires adoptent le Budget 2024 de la CCI Bénin

L’examen et le vote du Budget, exercice 2024 occupent les élus consulaires de la mandature 2020-2025 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI- Bénin). Les travaux de cette 2è session ordinaire de l’institution consulaire au titre de l’année 2023 ont été lancés, vendredi 29 septembre 2023, par la Ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman.

8 budgets programmatiques et les budgets Support, Investissement et Institutionnel qui retracent les activités prévues au cours de l’année 2024 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) au profit du secteur privé béninois. Ainsi se décline l’ossature du Budget, exercice 2024 de plus de 6 milliards 900 millions qui a été voté à l’unanimité des élus consulaires de la Chambre consulaire, ce vendredi 29 septembre 2023 à la salle de conférence de l’institution à Cotonou.

Cette « 2è session ordinaire de l’Assemblée consulaire » au titre de l’année 2023 « revêt une importance particulière » pour les élus, selon le président de la Chambre de de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) dans ses mots de bienvenue.

Arnauld Akakpo a exprimé sa joie de voir les élus présents massivement aux travaux. Il n’a pas manqué de remercier la ministre de l’industrie et du commerce pour sa présence et son soutien constant à l’Assemblée consulaire. « Cette présence continue traduit la manifestation agissante du Gouvernement à accompagner le secteur privé et être à son écoute », a ajouté le président de la CCI Bénin.

A l’endroit de ses pairs élus, Arnauld Akakpo a fait savoir que 2024 est une année cruciale pour le développement économique de notre pays au regard de l’immensité des investissements structurants, sociaux et structurels du Gouvernement.

« Notre Budget devra donc s’arrimer sur les ambitions du Gouvernement pour le secteur privé mais également contribuer à soutenir les attentes en besoin de services des acteurs économiques des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des prestations de Services. En tant que représentants du secteur privé, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les ressources soient allouées de manière stratégique pour soutenir la croissance de nos entreprises, encourager l’innovation et créer un environnement propice aux investissements », a exhorté le président de la CCI Bénin.

Procédant à l’ouverture des travaux, la ministre de l’industrie et du commerce a invité, pour sa part, à un « examen approfondi des différentes rubriques et une prise de décision qui ne saurait aller à l’encontre des intérêts de la communauté des affaires de notre pays ».

Recommandations de l’autorité de tutelle

A en croire la ministre de l’industrie et du commerce, notre pays est résilient malgré les nombreux chocs exogènes qui n’épargnent aucune économie. Ceci grâce aux « réformes courageuses » entreprises et à l’action conjuguée de tous les acteurs dont la CCI Bénin.

Les questions liées à l’accès au financement ainsi qu’aux ressources des entreprises demeurent, cependant, insuffisamment adressées, a déploré la ministre Shadiya Assouman. C’est dans cette perspective que l’autorité de tutelle invite l’Assemblée consulaire à trouver la meilleure approche pour relever ces défis.

« La 2è session ordinaire de votre Assemblée consulaire est l’avant-dernière avant la fin de la mandature 2020-2025. Il est recommandé que vos prévisions budgétaires qui sont les déclinaisons financières des activités programmées pour l’exercice 2024 intègrent une évaluation des objectifs à minima qui vous ont été fixés par le Gouvernement. Aussi, vos prévisions budgétaires devront-elles vous permettre de déployer efficacement et sur toute l’étendue du territoire national, tout le package d’offres de service répondant aux besoins réels des entreprises en synergie avec les autres Institutions publiques en charge de l’appui aux entreprises », a exhorté Shadiya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce.

La ministre a également plaidé pour « l’opérationnalisation de la Chambre de la femme » au sein de la CCI Bénin. « Cette structure a fait ses preuves ailleurs et je recommande humblement que le Bénin, actif dans la promotion de la femme, ne soit pas du reste », a-t-elle souhaité avant d’exhorter à des débats francs et une ambiance de convivialité lors des travaux de cette 2è session ordinaire de l’institution consulaire au titre de l’année 2023.

Les perspectives pour 2024 se dessinent avec l’annonce de l’organisation du premier Salon Made in Benin, selon Raymond ADJAKPA ABILÉ, Secrétaire Général de la CCI Bénin.

M. M.

2 octobre 2023 par ,