Les députés renforcent leurs capacités pour une meilleure évaluation

Ce mardi 05 novembre 2024 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, les députés ont pris part à un atelier de renforcement des capacités sur le projet de loi des finances exercice 2025. L’atelier organisé dans le cadre du projet PARCPOGE II, financé par le PNUD, vise à renforcer les capacités des parlementaires sur les outils nécessaires pour enrichir les débats budgétaires à venir aussi bien en commission qu’en plénière.

Les députés à l’Assemblée nationale renforcent leurs compétences en finances publiques. Un atelier de formation est ouvert en leur intention ce mardi 05 novembre 2024 à Porto-Novo. Le but visé est de leur fournir les connaissances nécessaires pour une analyse approfondie du projet de loi de finances 2025, et une meilleure contribution aux débats parlementaires.

Au cours des travaux, plusieurs communications seront développées, et portent entre autres sur l’analyse et appréciation de l’exécution du budget de 2024, le cadrage macro-économique et orientations du projet de loi de finances 2025, l’analyse et appréciation des prévisions budgétaires du projet de loi de finances 2025.

La représentation nationale a eu droit à une communication sur les prévisions de dépenses selon une approche de budgétisation sensible au genre, les prévisions de dépenses dans une perspective de budgétisation axée sur les droits des enfants, l’identification et analyse des mesures fiscales du projet de loi de finances 2025, l’analyse des mesures douanières du projet de loi de finances 2025, et une autre sur la stratégie annuelle d’endettement de l’État pour 2025.

L’atelier de formation selon Gérard Gbénonchi, président de la commission des finances et des échanges, est une étape cruciale pour une meilleure appropriation du projet de loi de finances de 2025. L’objectif selon lui, étant de renforcer les capacités d’analyse des députés et leur aptitude à faire des choix judicieux pour le bien-être des populations.

Le projet de loi des finances exercice 2025 est à 3 551,005 milliards de francs CFA. Il connait une augmentation de 11 % par rapport à l’exercice précédent.

F. A. A.

6 novembre 2024 par ,