Les avantages des cryptomonnaies : l’essentiel à retenir.

Vous avez entendu parler des cryptomonnaies et vous désirez y investir ? Nous vous détaillons 4 avantages liés à l’investissement dans les cryptomonnais.

Les avantages des cryptomonnaies.

Si à ses débuts la cryptomonnaie représentait un concept mal accepté, car mal connu des uns et des autres, l’annonce en 2020 de la création par la banque centrale européenne de la possibilité de création d’une monnaie virtuelle, l’euro crypto ou crypto euro pousse plus d’un à revoir ce jugement. La principale interrogation qui tourmente les esprits est celle de savoir quels sont les avantages qu’apporte la cryptomonnaie de nos jours. Retrouvez ici les 4 principaux avantages des cryptomonnaies.

La liberté des échanges : un avantage capital des cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies sont basées sur un principe de décentralisation. Les échanges se font de personne à personne (pier to pier). Ceci sous-entend que les utilisateurs jouissent d’une liberté totale sur les échanges contrairement au système financier des monnaies fiduciaires qui impose l’intervention d’un tiers pour effectuer des transactions bit index ai app. Cette liberté d’échange inclut non seulement le choix des partenaires d’affaires, mais aussi, celui du montant des transactions. Avec les monnaies virtuelles, faites abstraction de toutes ces exigences bancaires : plafond de carte, gel de compte bancaire, etc. De plus, tout étant informatisé, les cryptomonnaies offrent l’avantage d’être visibles par tous et partout. Vous êtes donc libre d’investir dans les marchés financiers de votre choix, d’effectuer les transactions de votre choix avec des tiers que vous aurez vous-même choisis quelle que soit votre situation géographique ou la leur.

La disponibilité.

Comparativement au système financier traditionnel, les monnaies virtuelles présentent l’avantage d’être disponible 24h/24. Adieu les longues attentes dans les banques pour effectuer des transactions, adieu l’attente liée à l’ouverture des places boursières pour pouvoir spéculer sur vos fonds. Avec les cryptomonnaies, disposez de votre portefeuille numérique à votre guise. Effectuez vos transactions en temps et heure voulus, faites vos placements à toute heure. Ceci est un réel avantage pour des investisseurs sérieux désirant se faire de l’argent hors des horaires de travail réglementaires.

Lutte contre l’inflation.

Les cryptomonnaies représentent un moyen de contourner l’inflation. Ceci est dû au fait que ces monnaies numériques ne sont pas liées à une économie en particulier. La variation de leur cours ne dépend donc pas de la conjoncture économique d’un pays, mais de l’offre et de la demande mondiale. De plus, le fait que le nombre d’actifs soit plafonné , la quantité de cryptomonnaies circulantes ne peut devenir incontrôlable et par conséquent, il ne peut y avoir d’inflation de cryptomonnaie.

La sécurité de la blockchain.

Un autre avantage de l’univers des cryptomonnaies est la sécurité qu’il offre aux investisseurs. Elle ne repose pas nécessairement sur la monnaie elle-même, mais sur le système qui l’entoure. Il s’agit de la blockchain qui n’est rien d’autre qu’un registre public où une copie de chaque transaction est inscrite. Toute information qui figure sur la blockchain est définitive. Elle ne peut être effacée ou falsifiée par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. De plus, elle est décentralisée, c’est-à-dire qu’elle est stockée sur de multiples ordinateurs ce qui rend infimes les chances qu’un pirate y accède en une seule fois. Tout ceci contribue à rendre le système de fonctionnement des cryptomonnaies inviolable donc, hautement sécurisé.

En définitive, vous aurez constaté avec nous qu’investir dans les cryptomonnaies présente un certain nombre d’avantages. Qu’il s’agisse de la liberté des échanges, de la liberté des transactions, de la lutte contre l’inflation ou de la sécurité de la blockchain, tout ceci fait de la cryptomonnaie l’avenir de l’économie mondiale.

