Les Ministres KOUARO et ASSOUMAN félicitent le secteur privé

C’est la satisfaction à l’issue du premier symposium sur l’implication du secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels (EFTP) qui s’est tenu les 24 et 25 octobre 2024 à Cotonou.

Les acteurs des secteurs publics et privé ont échangé, pour une première fois, sur la stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels (EFTP) au Bénin.

Pour Fructueux AHO, directeur général de l’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET), « c’est déjà un début d’amorce de partenariat et de complicité entre le secteur public et le secteur privé en vue d’avoir un développement efficace et harmonieux du secteur de l’EFTP ».

Le ministère de l’Industrie et du Commerce reconnaît l’importance de cette synergie entre l’État et le secteur privé pour faire des réformes en cours un succès durable, a déclaré Elie SANTOS, conseiller technique représentant la ministre Shadiya Alimatou ASSOUMAN.

« Nos entreprises grandes comme petites ont besoin de l’expertise et des savoir-faire techniques de la jeunesse béninoise qui représente l’avenir de notre industrie. Il est donc impératif que le secteur privé participe activement à la mise en œuvre de la stratégie adoptée pour s’assurer que les compétences qui sont développées dans nos centres de formation répondent aux besoins réels du marché. Nous saluons ainsi les initiatives qui visent à améliorer la qualité des formations techniques à travers le renforcement des partenariats avec le secteur privé et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans des domaines aussi variés que l’agro-industrie, la mécanique, l’informatique, l’électronique, etc. », va t-il ajouter.

Pour le ministre de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (ESTFP), le gouvernement accorde du prix aux travaux du Symposium. « Nous avons la ferme conviction que nous ne pouvons pas obtenir les résultats que nous-mêmes nous nous sommes assignés (…) si le secteur privé ne s’implique pas intimement sur toute la ligne lors de la conception, la préparation des formations donc les programmes d’études, les curricula, et même, pendant le déroulement des formations, parce que nous voulons que nos apprenants sortent de nos lycées techniques réellement bien outillés, bien formés (…) », a rappelé Yves Chabi KOUARO.

Tout en félicitant les participants pour les deux jours de travaux, le ministre a fait savoir que le gouvernement a hâte de prendre connaissance du Mémorandum du Symposium. « Le document sera un peu comme la promesse du secteur privé à s’engager dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’EFTP » a t-il précisé.

Organisé par les chambres et organisations patronales (CCI-Bénin, CMA, CNA, CNP-Bénin et CONEB), le premier symposium sur l’implication du secteur privé dans la mise en œuvre de l’EFTP s’est tenu sous le thème : ‘’Les réformes de l’enseignement et la formation techniques et professionnels au Bénin : Implication, enjeux et perspectives pour le secteur privé’’.

M. M.

30 octobre 2024 par