Les FCBE se retirent de la ‘’Résistance’’

Plus de doute au sujet de l’appartenance ou non des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) au mouvement des forces politiques de l’opposition dit de la ‘’Résistance’’. Le secrétaire exécutif nationale du parti, Paul Hounkpè dans un entretien accordé à L’évènement précis a été clair. « Le parti FCBE n’est plus dans la Résistance. Il y a longtemps que nous avons quitté la Résistance. Il faut que les gens retiennent cela une fois pour de bon », a-t-il déclaré.

Le débat est donc tranché.

L’ex président Nicéphore Soglo, chef de file de la ‘’Résistance’’, qui affirmait il y a quelques jours n’avoir reçu aucune démission des FCBE du mouvement, a désormais la réponse à sa préoccupation, et ne devra plus compter sur la formation politique dirigée par l’ex chef d’Etat, Boni Yayi.

