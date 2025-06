Voici les 3 catégories d’enseignants bénéficiant d’indemnités d’heures supplémentaires

Par une lettre en date du 23 juin 2025 envoyée aux Directeurs départementaux des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, la ministre Véronique Tognifodé a clarifié les bases de traitement et de paiement des indemnités d’heures supplémentaires au personnel enseignant en poste dans les établissements publics. Selon les dispositions des articles évoqués dans la lettre, seuls trois catégories d’enseignants peuvent bénéficier des indemnités d’heures supplémentaires. Il s’agit des enseignants en situation de classe, les enseignants nommés gestionnaires comptables et exerçant cumulativement le métier d’enseignant dans leur établissement et les enseignants au poste de responsable administratif et pédagogique dans un établissement scolaire.

