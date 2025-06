AFL forme près de 600 jeunes aux métiers de la pierre et de l’éco-construction

Depuis près de neuf ans, l’ONG Acting for Life (AFL) œuvre à l’insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du bâtiment, tout en appuyant le développement de filières territoriales d’écoconstruction dans trois pays (Bénin, Togo et Mali). À l’occasion d’un colloque ce mercredi 25 juin 2025, au CCRI John Smith de Ouidah, la responsable Programme, Léa Pottier est revenue sur les résultats de ce programme soutenu par l’Agence Française de Développement.

Avec ses partenaires de l’ACAD au Bénin, GEVAPAF au Togo et APAPE-PH au Mali, l’ONG Acting for Life (AFL) a formé des centaines de jeunes dans le secteur du bâtiment. L’accompagnement a débuté en 2013 au Mali sur fonds propres de Acting for Life autour des métiers de la pierre. En 2016, AFL reçoit le soutien financier de l’Agence Française de Développement (AFD). Ce financement permet aussi de démarrer en 2022, le projet MADE (Maçons de Demain, former et insérer dans l’écoconstruction) » dans l’Atacora et la Donga (Bénin) ; les régions de la Kara et des Savanes (Togo) et de Bandiagara (Mali).

Le projet s’est axé sur la formation des jeunes à la maçonnerie et à l’écoconstruction ; l’insertion des jeunes ; l’appui à la filière écoconstruction et le renforcement de la participation des jeunes en vue de leur insertion socio-économique. Selon Léa Pottier, le projet cible des jeunes vulnérables et déscolarisés, âgés entre 16 et 30 ans avec un objectif de 20 % de femmes. « Ce n’est pas toujours atteint, mais on a quand même des femmes maçonnes », a indiqué la responsable Programme. Le nombre de bénéficiaires en formation longue (2 à 3 ans) est de 60 et les jeunes sont entièrement pris en charge. 69 jeunes initialement des maçons ont été formés uniquement à l’écoconstruction et 6 centres de formation ont été appuyés par AFL. La formation se veut complète : elle associe théorie, pratique sur chantiers-écoles, et apprentissage de compétences transversales comme la ponctualité, le travail en équipe etc. « Au total, il y a eu presque 600 jeunes formés depuis 2013 », a déclaré Léa Pottier.

Après leur formation, les jeunes bénéficient de kits d’insertion, de plans d’affaires et d’autres accompagnements. « Au niveau de l’insertion, les chiffres ne sont pas très élevés pour l’instant parce que de nombreux jeunes formés pendant le Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Eco-construction (Pampec) sont encore en formation », a précisé la responsable Programme.

À ce jour, 82 % des jeunes issus des formations courtes exercent effectivement dans le domaine, contre 53 % pour les formations longues (certains étant encore en apprentissage). Les revenus mensuels de ces jeunes tournent autour de 70 000 FCFA au Bénin et 100 000 FCFA au Togo selon les chiffres communiqués.

Soutien à la filière écoconstruction

MADE, c’est aussi un appui à la filière écoconstruction. « On a choisi au-delà de la formation des jeunes, de soutenir les extracteurs qui sont au début de la filière. Ils sont renforcés en équipement et formation. 8 groupements ont été appuyés dans les 3 pays depuis le début du projet MADE. 37 communes ont été sensibilisées sur les avantages de l’écoconstruction », informe la responsable Programme.

Grâce à un fonds d’appui, plusieurs infrastructures publiques ont été construites avec les matériaux locaux par les jeunes formés dans les pays bénéficiaires. Pour renforcer la participation des jeunes en vue de leur insertion socio-économique, les partenaires de ces zones fragilisés par l’insécurité organisent des sessions avec des jeunes et les autorités locales afin de dialoguer et d’envisager la pérennité des actions.

Le programme a mobilisé un budget total de 2,8 millions d’euros (environ 1,8 milliard FCFA), financé à 75 % par l’AFD. Le volet malien a coûté 240 000 euros, contre près de 934 000 euros pour le Bénin et le Togo. « Le programme se terminera en août 2025, c’est pour cela qu’on a jugé important d’organiser ce colloque pour que les acteurs qui ont contribué au projet et les experts de l’écoconstruction ainsi que les architectes puissent échanger. On espère vraiment qu’il y aura des perspectives après ce projet », a ajouté Léa Pottier.

