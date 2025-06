50 000 plants de bougainvillier et de laurier pour fleurir 7 villes du Bénin

La maison des jeunes de Natitingou a servi de cadre, vendredi 27 juin 2025, au lancement du projet gouvernemental de fleurissement des villes. L’initiative portée par l’Agence nationale du paysage (ANAP), en collaboration avec la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), vise à fleurir 7 villes du Bénin avec 50 000 plants de bougainvillier et de laurier.

« Intergénérationnelle, planter aujourd’hui, transmettre pour demain », c’est autour de ce thème que la directrice générale de l’ANAP a procédé au lancement du projet gouvernemental de fleurissement des villes. Cette initiative vise à réinventer les villes à travers des gestes citoyens accessibles à tous. Il s’agira de faire participer chaque citoyen, engager la jeunesse, sensibiliser à la préservation des espaces verts, et de créer un cadre de vie agréable et moderne.

Au total, 7 villes à savoir, Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji, Parakou, Natitingou et Ouidah sont concernées par le projet qui permettra la mise en terre de 50 000 plants de bougainvillier et de laurier pour embellir 15 000 maisons.

Selon la directrice de l’ANAP, des plants seront donnés dans les maisons à la demande de ceux qui le désirent. « Nous avons prévu que 290 km de rues dans les sept villes seront végétalisés avec nos plantes. Nous avons un an de campagne de sensibilisation pour accompagner le projet sur l’importance et le bien-fondé de la floraison de nos villes », a-t-elle clarifié.

Autorités communales et cadres à divers niveaux et agents des eaux forêt et chasse, ont marqué de leur présence, la cérémonie officielle de lancement du projet.

F. A. A.

30 juin 2025 par ,