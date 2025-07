Le capital humain de la CDC donne de son sang pour sauver des vies

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a organisé, ce vendredi 27 juin 2025, une campagne de don de sang en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS). C’est dans le cadre de la première édition de sa Semaine du Développement Durable.

Dénommée « Une poche de sang donnée, une vie sauvée », la campagne de don de sang à la CDC Bénin a mobilisé le capital humain de l’institution autour d’un acte à la fois citoyen et vital. Selon le Directeur du capital humain, des systèmes d’information et des moyens généraux, Franck Lévy Akanni, la CDC Bénin en tant qu’un investisseur socialement responsable a, à cœur le bien-être de son personnel, mais également de la communauté. « Depuis le lundi 23 juin, nous avons démarré la Semaine du Développement Durable et c’est à cette occasion que nous avons lancé cette campagne de don de sang en vue d’approvisionner les banques de sang. C’est également en cette période que nos hôpitaux ont le plus besoin de sang pour sauver des vies », a-t-il expliqué.

Au-delà de cette collecte ponctuelle, il s’agit aussi de promouvoir une véritable culture du don de sang au sein de l’institution. « Le don de sang, c’est une question vitale », confie Marcelle Elias, Assistance de Direction à la CDC Bénin, juste après avoir fait don de son sang. Pour elle, le déclic est venu après un passage aux urgences du CNHU de Cotonou : « Des gens meurent parce qu’on n’a pas trouvé une poche de sang correspondant à leur groupe. (…). Tant que Dieu me garde en bonne santé, je donnerai un peu de mon sang ». Comme elle, plusieurs autres agents de la CDC Bénin ont répondu à l’appel. Monel Béhanzin, analyste financier, estime que cette campagne est l’occasion pour lui de donner de son sang pour sauver des vies. « Il y a des personnes qui en ont besoin. Faisons donc le geste utile », a ajouté Monel Béhanzin.

Mylène Hounkpatin, stagiaire à la CDC Bénin encourage vivement tout un chacun à faire de même. « Il est important de donner de son sang. Cela peut sauver une vie », a-t-elle déclaré.

La campagne de don de sang est l’une des quatre activités prévues dans le cadre de cette première édition de la Semaine du Développement Durable à la CDC Bénin. Un challenge écolo « Zéro déchets plastiques » dans tous les départements de la CDC Bénin a permis de sensibiliser les équipes et de les inciter à réduire leur consommation d’emballages plastiques. Des actions concrètes ont été encouragées tout au long de la semaine. Le département le plus écoresponsable reçoit un trophée et une attestation de félicitations.

En clôture, un atelier de sensibilisation à l’urgence climatique, intitulé « La Fresque du climat », se déroulera le samedi 5 juillet 2025. Animé par des experts, il permettra aux participants de comprendre les enjeux climatiques mondiaux et les leviers pour agir au quotidien en faveur de la biodiversité et de la préservation de la planète.

Par ces actions, la CDC Bénin réaffirme son engagement pour un développement à la fois économique, social et environnemental conformément à l’axe 3 de sa feuille de route « WEZIZA » 2024-2025.

