L’armée béninoise neutralise une base terroriste

Les Forces spéciales béninoises poursuivent leur lutte active contre le terrorisme dans le nord du Bénin. Des opérations menées dans le département de l’Alibori, les 24 et 28 juin 2025, ont permis de démanteler une base terroriste et de neutraliser quelques assaillants.

Au moins six terroristes ont été neutralisés, plusieurs armes et des motos saisies. C’est le résultat des opérations menées les 24 et 28 juin dernier dans la zone dite Point triple.

Après l’offensive du 24 juin, quatre jours plus tard, le 28 juin, les commandos des Forces armées béninoises (FAB) ont lancé une nouvelle offensive dans la même région. Cette fois, la cible était une base en cours d’installation dans la zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger.

Le "Point triple" était destiné à servir de camp de préparation pour des attaques futures, selon des sources sécuritaires.

Des motos, ainsi que des armes de guerre, ont été saisies.

Aucune perte n’a été enregistrée côté béninois.

Ces deux coups de force illustrent la détermination des Forces de défense et de sécurité béninoises à reprendre le contrôle total de cette zone sensible.

