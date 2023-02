Le groupe parlementaire " Les Démocrates" constitué

Le premier groupe parlementaire de la 9e législature est connu. Il a été constitué à l’occasion de la cérémonie officielle d’installation des députés dimanche 12 février 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

"Les Démocrates", c’est le nom du premier groupe parlementaire enregistré pour le compte de la 9e législature. Il regroupe les 28 députés de la formation politique de l’opposition au régime du président Patrice TALON. La déclaration de constitution a été lue ce dimanche 12 février au cours de la cérémonie officielle d’installation des députés au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Dans la déclaration lue par le député Nourénou ATCHADE, les démocrates ont rappelé le contexte sociopolitique dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir du président TALON ; contexte renforcée par les législatives de 2019. Le porte parole du parti de l’opposition n’a pas occulté la situation des "détenus politiques et des exilés politiques". Il dit compter sur l’ensemble de ses collègues députés pour que ces fils et filles du pays recouvrent leur liberté, et apportent leur contribution à la construction du Bénin.

Tout en saluant la réforme ayant conduit à l’élection de 28 femmes à l’Assemblée nationale, Nourénou ATCHADE a félicité les députés femmes et formulé le vœu qu’au prochain gouvernement, le chef de l’État porte le pourcentage de femmes à 40%.

La plénière consacrée à l’installation des députés de la 9e législature est suspendue pour une heure. Le nouveau bureau sera élu à la reprise.

