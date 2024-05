La foudre tue 2 personnes à Sô-Ava

Deux personnes (02) ont été tuées par la foudre, mardi 7 mai 2024, à Sô-Ava, commune du département de l’Atlantique.

2 morts et 2 blessés, c’est le bilan de la pluie qui s’est abattue dans l’après-midi de ce mardi sur la commune de Sô-Ava et environs. Surprises par la pluie au retour des champs, quatre (04) personnes ont trouvé refuge sous un arbre dans le village de Houmey au quartier d’Ahomè-Lokpo. Elles ont été frappées par la foudre. Il s’agit d’une vieille dame de 75 ans et un adolescent de 10 ans. Les blessés ont été conduits à l’hôpital pour les soins.

A.A.A

