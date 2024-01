Le Vice-président de l’Eglise Protestante Méthodiste n’est plus !

Deuil au sein de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) ce mercredi 03 janvier 2023.

David Dossa, Vice-président de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) est décédé. La nouvelle a été annoncée ce mercredi 03 janvier 2023 par le Révérend Clément Akpaki, secrétaire général de l’EPMB.

« Au nom de l’Eglise et au nom de son éminence le président de l’Eglise et de tout le bureau du conseil du synode biennal, nous présentons nos sincères condoléances à tout le corps pastoral, à toute l’Eglise et aux familles éplorées », a indiqué le Révérend Clément Akpaki dans un avis rappel à Dieu.

David Dossa fut conseiller communal à la Mairie de Sèmè-Podji. C’est un membre de l’ex Parti du Renouveau Démocratique (PRD).

