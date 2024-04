Pr Dorothé Sossa échange avec la Haute Autorité Royale du Bénin

Le Président de la Cour constitutionnelle Pr Dorothé Sossa a reçu en audience, lundi 29 avril 2024, une délégation de la Haute Autorité Royale du Bénin (HARB), conduite par le vice-Président de l’association, sa Majesté Toffa, Roi de Porto-Novo.

La Haute Autorité Royale du Bénin veut s’impliquer dans le processus des réformes de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Selon le porte-parole de la délégation, Sa Majesté Dada Zehe, Roi d’Agonlin, il s’agit d’une visite de courtoisie. Elle a permis de discuter des sujets d’intérêt national notamment les réformes sur la chefferie traditionnelle. « C’est une visite très enrichissante pour les têtes couronnées que nous sommes. Nous avons profité de cette audience pour faire des bénédictions au Président de la Cour constitutionnelle parce qu’à chaque fois que nous rencontrons une haute personnalité, dépositaire du droit public, nous prions Dieu, les mânes de nos ancêtres de répandre leurs grâces sur le Président, ses collaborateurs et sur l’institution qu’il incarne », a-t-il confié à la sortie de l’audience.

À travers la loi N° 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, l’État reconnaît la Chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. En mai 2022, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a procédé à l’installation de la Commission chargée de l’élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Ont également pris part à cette rencontre, le Roi de So Ava et des Aguégués, Sa Majesté Kpohazoun.

Akpédjé Ayosso

