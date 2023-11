Le Séminaire sur la Justice commerciale s’ouvre ce jeudi

Le Conseil des Investisseurs Privés du Bénin (CIPB) en partenariat technique avec le Tribunal de Commerce de Cotonou organise le jeudi 30 novembre 2023, la 5e édition du Séminaire sur la Justice commerciale (SJC) au Golden Tulip hôtel à Cotonou.

La 5e édition du Séminaire sur la Justice commerciale (SJC) se tiendra ce jeudi sous le thème : « L’amélioration du climat des affaires et l’efficience du recouvrement des créances ». L’objectif de l’édition 2023 est de permettre aux professionnels du commerce et de la justice d’une part, de mieux appréhender les modes de financement bancaire de l’activité des entreprises et les règles y relatives en vue d’une gestion efficiente des contestations relatives au paiement des crédits d’autre part, d’optimiser la gestion des contentieux.

Le Séminaire sur la Justice commerciale est l’occasion d’outiller les acteurs judiciaires et économiques sur la problématique du crédit et du recouvrement de créances bancaires et d’améliorer la gestion du contentieux par les acteurs économiques. Les participants pourront échanger sur les techniques de financement des entreprises par les établissements de crédit et leur impact dans le recouvrement de créances. Les discussions porteront également sur l’intelligence stratégique dans la gestion du contentieux commercial. A l’issue du séminaire, les participants vont mieux comprendre les modes de financement bancaire et leurs implications en matière de dénouement du crédit. Les actes du séminaire seront édités et les recommandations feront l’objet de plaidoyer par les groupes de travail pour l’amélioration du climat des affaires au Bénin.

Akpédjé Ayosso

A propos du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin

Le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) est une association fondée, en décembre 2002, par un groupe d’entrepreneurs ayant investi de façon significative au Bénin, tous conscients de la nécessité de s’impliquer davantage dans l’avenir du pays où ils sont installés.

Il regroupe aujourd’hui plus de cinquante grandes entreprises, qui ont décidé d’unir leurs expériences, leurs compétences et leur poids économique pour influer de façon concertée sur l’environnement dans lequel elles évoluent. Le rôle du CIPB est de contribuer à la mise en place d’un espace favorable à l’investissement, à l’emploi et à la création de richesse.

Les objectifs du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin sont la promotion de la bonne gouvernance, l’adaptation des ressources humaines au monde du travail, la réforme de la fiscalité avec un accent sur le secteur de l’informel et l’optimisation des ressources locales. Le CIPB apporte à l’Etat la vision du Secteur Privé pour promouvoir un espace favorable à l’investissement et à l’emploi.

