Le Microcrédit Alafia, un service qui renforce les AGR

A Bantè, dans le département des Collines, nombreux sont ces petits commerçants qui sont parvenus à renforcer leurs Activités génératrices de revenu (AGR) grâce au Microcrédit Alafia, mis en place par le gouvernement pour réduire la pauvreté au Bénin. Face au ministre des affaires sociales et de la microfinance ce lundi 15 mai 2023, ils ont exprimé leur satisfaction.

« Moi, j’ai une boutique que j’arrive à faire tourner grâce au Microcrédit Alafia. J’ai renouvelé ma demande après avoir tout soldé et avais commencé par exprimer des inquiétudes à cause du retard. Aujourd’hui seulement, j’ai reçu le message sur mon téléphone portable. L’argent est positionné déjà », c’est ce qu’a témoigné ce lundi 15 mai 2023 un jeune commerçant lors de la séance d’échanges avec Véronique TOGNIFODÉ, ministre des affaires sociales et de la microfinance sur le Microcrédit Alafia. Comme celui-ci, une revendeuse de fournitures scolaires a confirmé avoir reçu son crédit la veille même de la rencontre avec le ministre.

Le Fonds National de la Microfinance (FNM) a débloqué une somme d’environ quatre (04) milliards de francs CFA au début du mois de mai 2023 pour satisfaire aux demandes de crédit en instance depuis un certain moment, a rappelé Louis BIAO, directeur général du FNM. Ce qui a permis de démarrer les mises en place des crédits par tous les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) partenaires du FNM, sur toute l’étendue du territoire national. L’objectif de la visite du ministre selon une publication du gouvernement, était de constater la satisfaction effective de ces demandes en attente depuis un certain temps et de recueillir aussi les impressions et éventuelles doléances des bénéficiaires.

Véronique TOGNIFODÉ a invité au cours de la rencontre, les personnes qui sont sûres d’avoir rempli les conditions requises, et qui ne sont pas satisfaites, à se manifester soit au niveau des SFD (Systèmes Financiers Décentralisés) de leurs localités, ou appeler gratuitement le 7320, numéro vert ouvert.

