Le FNDA joue sa partition pour le développement des filières agricoles

Le Directeur général du Fonds National de Développement Agricole (FNDA), Nicolas Ahouissoussi a exposé les avantages d’obtention d’agrément d’établissement financier de cautionnement de l’UMOA et les résultats performants de la structure qu’il dirige depuis juin 2023. C’était sur l’émission ‘’Le Club de l’économiste", ce jeudi 11 avril 2024, dans les locaux de l’Economiste du Bénin à Sikècodji, Cotonou.

Faciliter l’accès aux crédits des promoteurs agricoles auprès des banques et des SFD. Telle est la mission du Fonds National de Développement Agricole (FNDA), placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). En Conseil des ministres le 24 janvier 2024, le gouvernement béninois a autorisé le Fonds à recourir à l’agrément d’établissement financier de cautionnement de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Selon Nicolas Ahouissoussi, l’objectif est d’améliorer la qualité de la garantie que le Fonds propose et d’élargir sa gamme de facilités d’accès aux financements agricoles. « Aujourd’hui la garantie que nous offrons est adossée à l’Etat, (…) mais le fait que nous n’avons pas l’agrément, ça ne permet pas aux institutions financières bénéficiaires de cette garantie de bien jouir des avantages possibles du dispositif prudentiel en vigueur au sein de l’UMOA », a affirmé le directeur général du FNDA. La garantie, explique-t-il, permet aux institutions de mieux gérer leurs risques. Avec l’obtention de l’agrément, les institutions financières partenaires du FNDA pourront accorder plus de prêts aux acteurs du secteur agricole.

A la tête du FNDA depuis juin 2023, Nicolas Ahouissoussi s’attèle à développer la culture de résultats au sein de l’établissement public. « Quand les objectifs changent, la façon de travailler change et les résultats sont là (…). Quand je prenais service, j’ai dit qu’il y a trois aspects sur lesquels je dois focaliser mon attention ; la transparence, la bonne gouvernance et puis les résultats », a confié le directeur général du FNDA. A l’en croire, le FNDA enregistre des résultats performants. « De 2020 à décembre 2022 soit 36 mois d’exercice, grosso modo c’est 11 milliards FCFA qui ont été engrangés (subventions, crédits mis en place, bonification, garantie). 2023 à aujourd’hui on est à plus de 68 milliards FCFA donc en une année. (…) il y a beaucoup d’actions qu’on a posé pour faciliter l’éclosion de tout ce qui avait été pris comme engagement », a indiqué le directeur général. En termes de bilan, souligne-t-il, nous pensons quand même que nous avons pris un certain envol surtout avec les dernières mesures que le gouvernement a prises au profit des SFD.

Au titre des mesures, il y a la réduction du taux de refinancement du FNDA aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) méritants à 0%, contre 2% précédemment. Le but de cette mesure est d’encourager les SFD à octroyer des crédits aux exploitants et MPME agricoles à un taux d’intérêt maximal de 12% l’an dégressif. Les intérêts de 2% l’an seront rétrocédés après le remboursement du refinancement octroyé par le FNDA. Le gouvernement a aussi décidé d’un appui financier sur deux ans aux fins de prendre en compte une partie des charges salariales du personnel (75% la première année et 50% la deuxième année) complémentaire chargé de dynamiser l’intervention des SFD en vue d’un meilleur accès au financement des exploitants agricoles.

« Pour les banques nous avons négocié les taux, c’est 9 % maximum au lieu de 12 % et des fois 14 % si les gens vont directement au niveau de l’institution. Pour les SFD, les taux, c’est 15 % et vont jusqu’au 24 %. Nous avons négocié les taux c’est 12 % maximum. Nous mettons en place bien sûr des lignes de refinancement à ces SFD pour qu’ils aient vraiment l’argent à prêter. (…) Les SFD et les bénéficiaires ont intérêt à passer par le FNDA. C’est ça le rôle essentiel du FNDA, la facilitation », a affirmé le directeur général du FNDA.

La mise en place de mécanismes d’incitation (bonifications de taux d’intérêts, lignes de refinancement, garantie…) favorise des offres de services financiers adaptés au secteur agricole et rural. Plusieurs partenaires tels que la coopération suisse, la BEI, la BAD, accompagnent le FNDA pour plus de résultats.

Le FNDA a trois guichets fonctionnels complémentaires à savoir : le guichet 1 pour les subventions aux investissements agricoles ; le guichet 2 pour l’accès aux services non financiers et le guichet 3 destiné à la facilitation de l’accès aux services financiers.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos

11 avril 2024 par ,