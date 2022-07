Le Coton constitue 84,8% du volume des exportations agricoles du Bénin

La direction de la statistique agricole a publié les indicateurs macro économique de l’année 2021 sur le secteur agricole au Bénin. Selon les statistiques, le coton contribue à hauteur de 84,8% de la valeur totale des exportations de produits agricoles, et 61,0% de la valeur des exportations (tous produits confondus) au cours de l’année 2021.



La filière coton largement en tête en termes des exportations de produits agricoles au Bénin en 2021. L’or blanc contribue à lui seul à hauteur de 84,8% de la valeur totale des exportations de produits agricoles.

Au cours de l’année 2021, la valeur des exportations des filières telles que l’anacarde, le karité et le soja représente 06,6%, 03,3%, et 1,3% de la valeur totale des exportations de produits agricoles.

Selon le document, la balance commerciale agricole sans les huiles, est déficitaire et s’établit à 94,1 milliards de francs CFA en 2021. Les taux d’autosuffisance en produits halieutiques, riz et viande sont respectivement de 41,4%, 27,0%, et 37,2%.

Le secteur primaire essentiellement agricole selon le document de la direction de la statistique agricole, a connu une reprise des activités de ses principales branches en 2021 avec pour conséquence, une contribution à la croissance économique de 1,4 point contre 0,4 en 2020.

La croissance du PIB agricole qui était de 01,8% en 2020, est passée à 05,2% en 2021, mais reste en dessous de son niveau moyen sur les 05 dernières années (06,2%).

Cette reprise de l’activité agricole après la légère chute de 2020 s’explique par le regain des activités de production de riz (plus de 500.000 tonnes), du soja, du coton, de l’anacarde, de l’ananas, et les cultures maraîchères.

En 2021, en dépit des perturbations observées au début de la campagne, et celles liées à la COVID -19, la valeur ajoutée du secteur agricole s’est établie à 2516,2 milliards de francs CFA, contre 2391,9 milliards de francs CFA en 2020, et une moyenne des 05 dernières années de 2199,4 milliards de francs CFA (prix constants).

10 juillet 2022 par