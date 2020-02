Le Bénin parmi les 20 meilleures destinations à visiter

Le Bénin figure parmi les meilleures destinations touristiques en 2020 selon le site web Kiwi. Situé en Afrique de l’Ouest, le pays regorge d’importantes attractions touristiques. Il est le berceau de la religion vaudou, mais aussi le territoire de l’ancien Royaume de Dahomey (1600-1900).

Le site web Kiwi identifie la porte du non-retour érigée à Ouidah au bord de l’océan Atlantique comme endroit à découvrir en 2020. Rappelant l’histoire de la traite négrière du XVIIIe siècle, ce lieu représente le point d’embarquement des esclaves noirs pour les Amériques. C’est également le symbole du point d’arrivée de ‘’la route des esclaves’’.

De même, les passionnés de voyage peuvent visiter le musée de l’ancienne ville d’Ouidah, installé dans un ancien fort portugais et les palais et temples ainsi que des sanctuaires de faune avec les parcs de la Pendjari et celui du W au Bénin. Ce dernier est considéré comme l’un des pays les plus stables de la région.

Le gouvernement de Patrice Talon s’est engagé à faire du Bénin une destination touristique mondiale. Des investissements massifs sont faits dans la réalisation de plusieurs projets touristiques.

Le Bénin avec son histoire culturelle, religieuse et politique, est un pays fascinant à découvrir.

Croatie, Vietnam, Pays-Bas, Afrique du Sud, Canada, Irlande, Japon, Angleterre, Brésil, Arabie Saoudite, Ethiopie, Ecosse, Chine, Australie, Jamaïque, Autriche, Monténégro, Pologne et certaines nations de l’Europe sont aussi cités comme pays à visiter en 2020 selon le site web Kiwi.

Akpédjé AYOSSO

