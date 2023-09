Le Bénin obtient 31,133 milliards F sur le marché financier de l’UMOA

La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a levé jeudi 21 septembre 2023, une somme de 31,133 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA). C’était à l’issue d’une émission simultanée d’adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT).

31,133 milliards de francs CFA, c’est la bagatelle somme d’argent que le Bénin via la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé jeudi 21 septembre 2023 à l’issu d’une émission simultanée d’adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT), de durée 364 jours et d’Obligations assimilables du trésor (OAT) de durée 3 et 5 ans.

Le Trésor public béninois avait mis en adjudication 30 milliards de francs CFA. Après adjudication, il s’est vu proposer des soumissions de 31,133 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 103,78%.

L’intégralité des soumissions selon Croissance Afrique, a été retenue par le Trésor béninois. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 100%. Selon le média, les investisseurs dont les soumissions sont retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,90% pour les bons ; 7,11% pour les obligations de 3 ans, et 6,66% pour celles de 5 ans.

Le Bénin s’engage à rembourser les bons du trésors le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 19 septembre 2024. Pour ce qui concerne les intérêts, ils sont payables d’avance, et précomptés sur la valeur nominale des bons.

25 septembre 2023