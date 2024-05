BOAD et CDP signent un accord pour la promotion d’opportunités d’affaires et de stratégies de co-financement

La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), a procédé, mercredi 8 mai 2024, à la signature d’un protocole d’accord avec la Banque Italienne de Développement, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), portant sur la promotion d’opportunités d’affaires et de stratégies de cofinancement, au profit d’entreprises italiennes et africaines.

Cet accord intervient en marge de la conférence Dialogue Inter-Entreprises Italie-Afrique, organisée par le Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, réunissant plusieurs Banques de Développement et institutions financières régionales.

En phase avec le Plan Mattei, nouveau plan de coopération du gouvernement italien, lancé en janvier 2024, au Sommet Italie-Afrique, le Dialogue Inter-Entreprises Italie-Afrique en constitue l’une des toutes premières initiatives. Cette plateforme de dialogue et d’échanges entend consolider les relations de coopération entre l’Italie et les pays africains, dans les domaines prioritaires que sont le secteur privé, les infrastructures, la sécurité alimentaire et énergétique.

Pour rappel, le Plan de Coopération Mattei porte sur un engagement initial de plus de 5,5 milliards d’Euro, soit plus de 3600 milliards de FCFA.

« La signature de cet Accord confirme le solide partenariat entre la BOAD et la CDP. Assurément, le Dialogue Inter-Entreprises Italie-Afrique instaure les fondements d’une nouvelle coopération, plus innovante et plus efficiente, entre l’Afrique, et particulièrement, notre zone d’intervention, l’UEMOA » a déclaré M. Serge EKUE, Président de la BOAD.

Source : Communiqué BOAD

A propos de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque co-préside avec Bancoldex, la Banque Colombienne de développement des affaires et de l’exportation, l’International Development Finance Club (IDFC), qui rassemble 26 banques nationales, régionales et bilatérales de développement du monde entier.

A propos de la CDP

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est la Banque de Développement d’Italie qui a été créée en 1850 à Turin. Il s’agit d’un organisme public italien contrôlé majoritairement par le Ministère de l’Économie et des Finances italien et par diverses fondations d’origine bancaire.

La CDP encourage le développement durable en Italie, en utilisant l’épargne de manière responsable pour soutenir la croissance et stimuler l’emploi, en soutenant l’innovation, la compétitivité des entreprises, les infrastructures et le développement local.

La CDP est également l’institution financière italienne pour la coopération au développement. Dans ce rôle, elle finance des initiatives économiques, environnementales et sociales à fort impact dans des secteurs stratégiques et promeut des programmes spécialisés pour le changement climatique, l’inclusion financière et l’entrepreneuriat féminin dans les pays en développement et les marchés émergents.

