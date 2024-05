Les investisseurs émiratis impressionnés par les réalisations de la GDIZ

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a reçu dans la matinée de jeudi 16 mai 2024, la visite d’investisseurs de l’Etat des émirats arabes unis. La délégation a été conduite par l’Ambassadeur des Émirats arabes unis à Cotonou, Son Excellence Monsieur Mohamed Saeed Al Kaabi, et Secrétaire général de l’Union des chambres de commerce des Emirats arabes unis.

La première étape de la visite de la délégation des investisseurs des Emirats arabes unis à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a été la salle des maquettes. A ce niveau, le Directeur général de la Sipi-Bénin S.A a fait à ses hôtes une présentation globale du projet et son niveau d’avancement. M. Létondji Béhéton a indiqué que la Zone économique de Glo-Djigbé s’étend sur une superficie de 1640 hectares et atteint son niveau actuel en moins de deux ans d’exploitation.

M. Létondji Béhéton a souligné que la première phase du projet est achevée et 400 hectares sont exploités par les investisseurs qui sont déjà installés sur les lieux. Le Directeur général n’a pas manqué de rappeler que la GDIZ est le résultat d’un Joint-Venture entre la République du Bénin et le Groupe Arise, partenaire technique chargé d’aménager, de promouvoir, de développer et d’exploiter la zone.

Le Directeur général de la Sipi-Bénin S.A a confié à la délégation que plusieurs unités de production sont déjà opérationnelles depuis que la zone est entrée en fonctionnement.

La seconde partie de la visite a été la descente sur le terrain. La délégation s’est rendue dans les ateliers de fabrication des vêtements « Made in Bénin » et apprécié le processus de fabrication. Les investisseurs émiratis ont aussi visité les installations de Bénin Textile S.A, la première unité textile intégrée de la Zone.

Grâce à l’opérationnalisation de cette usine, la fabrication de fils et de serviettes au sein de la Zone 100% coton, est en phase de test de production.

La visite des investisseurs de l’Etat des émirats arabes unis s’est achevée à l’usine en charge de la transformation des noix de cajou.

La délégation a été impressionnée par les réalisations à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), qui est aujourd’hui le principal pôle économique et industriel du Bénin.

