Les exploitants agricoles en visite d’immersion à la GDIZ

Les exploitants agricoles, les élus communaux et les leaders d’opinion des communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi ont effectué une visite guidée mercredi 15 mai 2024, à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Au terme de la visite organisée par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement, de l’exploitation, et du développement de la zone économique spéciale, en collaboration avec la Chambre nationale d’agriculture du Bénin (CNAB), les exploitations agricoles ont exprimé leur satisfaction de l’essor industriel que connait le Bénin.

« Ce que j’ai découvert dépasse l’entendement », c’est ce qu’a laissé entendre Salimata ABDOULAYE, banquière à la retraite, membre de la délégation d’exploitants agricoles de Cotonou et d’Abomey-Calavi ayant visité mercredi 15 mai 2024, la Zone industrielle de Glo-Djogbé. Cette visite à l’en croire, est un rêve qui se concrétise ; son souhait le plus ardent toutes les fois qu’elle passe devant la zone, étant de la visiter un jour, et de voir ce qui se passe à l’intérieur.

La délégation conduite par Lionel CHABI CHINA, secrétaire général de la CNAB, a visité l’une des unités de confection de vêtements, les usines de transformation de soja, de cajou, et la première unité intégrée de textile. Fière de la transformation en cours, et de la main d’œuvre locale employée (plus de 10.000 emplois selon les chiffres de la SIPI-BENIN), la banquière à la retraite a exhorté les autorités à faire découvrir la zone économique spéciale aux populations de toutes les communes du Bénin. « C’est très grand, c’est vraiment magnifique et on ne peut que encourager pour ma part, le chef de l’Etat. On ne peut qu’encourager une idée aussi géniale », a poursuivi Salimata ABDOULAYE, sidérée par la taille des unités de transformation.

Sentiments de satisfaction et de joie chez Paula GNACADJA, transformatrice de produits agricoles. « Ce que nous avons vu aujourd’hui, ce n’est pas amusant », a-t-elle confié convaincue que le vaste projet du gouvernement peut conduire le Bénin au développement.

La GDIZ, un débouché sûr pour les exploitants agricoles

Pour le secrétaire général de la CNAB, la GDIZ est une zone qui a vocation de transformer la matière première agricole. « La CNAB dans sa vocation de promouvoir les produits agricoles trouve que la GDIZ est un débouché garanti pour ces produits », a fait savoir Lionel CHABI CHINA, rassuré par le potentiel industriel de la zone. L’idée de la visite d’après lui, est d’amener les exploitants agricoles à venir voir ce que deviennent les produits agricoles qui sortent de leurs exploitations (le soja, l’anacarde, le coton, etc). Le fait de voir ce qu’on produit localement devenir « des produits industriels de grande qualité », motive davantage parce qu’il y a de la valeur ajoutée, mais aussi des emplois, et des milliers d’emplois, a expliqué le secrétaire général de la CNAB.

A l’entame de la visite, les exploitants agricoles ont eu droit à une séance d’échanges avec Létondji BEHETON, directeur général de la SIPI-BENIN. Le premier responsable de la GDIZ a expliqué aux exploitants agricoles, la vision et l’ambition du gouvernement en créant la zone. Celle de passer d’une économie exportatrice de matières premières, à une économie de transformation, de créer de la valeur ajoutée, et de résoudre le problème de chômage des jeunes au Bénin.

Au terme de la première phase de 400 ha, une douzaine d’entreprises sur les 36 déjà présentes, emploient déjà plus de 10.000 jeunes béninois, et les projections selon le DG sont estimées à plusieurs centaines de milliers d’emplois.

