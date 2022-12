Le Bénin présente ses réformes à 15ème édition de la WPC

Le Bénin a été invité à présenter ses réformes à la 15eme édition de la World Policy Conference (WPC) tenue à Abu Dabi du 9 au 11 décembre 2022.

Les travaux de cette édition étaient axés sur « l’ordre économique international, le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, la rivalité sino-américaine, l’avenir de l’Union européenne, le changement climatique et la transition énergétique, la santé publique, la sécurité alimentaire, et bien d’autres sujets ».

Le vendredi 9 décembre, le ministre d’État, Romuald Wadagni est intervenu lors de la session plénière 5 intitulée : « Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest : géopolitique et géoéconomie ». Il avait à aux côtés du Général Francis A. Behanzin, président co-fondateur du Réseau mondial des professionnels de sécurité et de défense pour la prévention et la lutte contre le terrorisme ; Un représentant de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et Manasseh Nshuti, ministre d’État aux Affaires étrangères du Rwanda

Excellents échanges avec Thierry de Montbrial sur les problématiques économiques et sociales présentes au Sahel et en Afrique de l’Ouest à l’occasion de la 15e édition de la World Policy Conference.



Entre enjeux climatiques, extrême pauvreté hors des villes et influence croissante des mouvements terroristes, le Sahel et l’Afrique de l’Ouest doivent également faire face à une gouvernance instable et à un faible niveau de formation du capital humain.



Le #Bénin est pleinement engagé depuis 2016 pour la #formation des #jeunes et la lutte contre l’extrême pauvreté.



Notre économie est en marche. Avec un taux de croissance de 7,2% en 2021, notre pays a aujourd’hui l’un des taux d’inflation les plus faibles d’Afrique. 🇧🇯 RW

A propos de WPC

La mission de la World Policy Conference est de contribuer à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste. Fondée en 2008 par Thierry de Montbrial, président de l’Institut français des relations internationales (Ifri), la WPC offre « un espace de réflexion et de dialogue essentiel autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale, tout en permettant à ses participants de développer des liens durables ».

13 décembre 2022 par