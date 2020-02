Le Bénin envisage une levée de 80 milliards FCFA

Le Bénin en accord avec l’Agence UMOA-Titres, va procéder le jeudi 5 mars 2020 à une levée de fonds sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il s’agit d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sur le marché par adjudication pour un montant de 80 milliards de FCFA sur les maturités 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Cette levée de fonds est pour la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2025. Selon les caractéristiques de l’émission simultanée du Bénin pour un montant global de 80 milliards de FCFA, le premier instrument est une Obligation Assimilable du Trésor sur une maturité de cinq (05) ans, rémunéré à un taux d’intérêt annuel de 6%.

Le deuxième instrument est une Obligation Assimilable du Trésor sur une maturité de sept (07) ans, rémunéré à un taux d’intérêt annuel de 6,40% et le troisième instrument est une Obligation Assimilable du Trésor sur une maturité de dix (10) ans, rémunéré à un taux d’intérêt annuel de 6,50%.

Les investisseurs de la zone et d’ailleurs sont invités à prendre part à cette opération. L’investissement sera rémunéré chaque année à 6% sur 5 ans, 6,40% sur 7 ans et 6,50% sur 10 ans.

Les remboursements de ces trois instruments se feront In Fine c’est-à-dire le premier jour ouvrable suivant leurs dates d’échéance respectives.

Les échéances finales sont respectivement 06 mars 2025, 06 mars 2027 et 06 mars 2030, suivant les maturités 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Pour cette année 2020, le Bénin prévoit une mobilisation accrue d’un montant total de 734 milliards de FCFA sur différentes maturités sur le marché des capitaux de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

Une levée de fonds qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Développement (PND) 2018-2025.

Akpédjé AYOSSO

26 février 2020 par