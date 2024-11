Le Bénin en évaluation sur l’exécution des réformes et projets de l’UEMOA

Les travaux de la phase technique de la 10è édition de la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l’UEMOA au Bénin au titre de l’année 2024 ont été lancés, lundi 04 novembre 2024, à Cotonou.

Experts, députés membres de l’UEMOA ; cadres des ministères sectoriels et responsables à divers niveaux de l’administration béninoise sont réunis du 04 au 06 novembre 2024 à Cotonou pour faire le point des avancées dans la mise en œuvre et l’exécution au Bénin des réformes, politiques, programmes et projets de l’UEMOA au titre de l’année 2024. 133 textes au titre des réformes communautaires dans les domaines de la Gouvernance économique et convergence (i), du Marché commun (ii) et réformes sectorielles (iii) ; 04 programmes et projets en lien avec les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’énergie, des infrastructures de transport financés par la Commission de l’UEMOA pour un montant de 4.828.233.865 FCFA seront examinés aux cours des travaux.

Le Représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Yawovi Batchassi a fait savoir, à l’ouverture des travaux, que les « échanges se baseront sur la grille de pondération retenue de commun accord au cours de l’atelier régional préparatoire de la revue, édition 2024, tenu à Lomé du 24 au 28 juin 2024 ». Au nom du président de la Commission de l’UEMOA, il a exprimé la reconnaissance et les remerciements de la Commission de l’UEMOA aux autorités béninoises pour leur « appui inestimable » à la bonne marche et l’approfondissement du processus d’intégration régionale.

Procédant au lancement des travaux, le représentant du Ministre de l’économie et des Finances (MEF) a remercié le Président de la Commission de l’UEMOA Abdoulaye Diop pour la tenue de la 10è édition de la revue annuelle. Ce qui « témoigne, une fois de plus, de l’engagement de la Commission à œuvrer pour l’atteinte des objectifs de l’Union », a indiqué Habib Tidjani.

Le conseiller technique représentant du MEF a reconnu l’intérêt des réformes, programmes et projets de l’UEMOA dont la finalité est de créer un cadre rationnalisé, harmonisé et incitatif pour l’investissement.

Il n’a pas manqué d’inviter les cadres et responsables des ministères sectoriels à fournir toutes les preuves de la mise en œuvre des actes communautaires et de l’exécution des projets et programmes afin que les résultats de l’évaluation reflètent le niveau réel des efforts consentis par les administrations respectives.

Le représentant du MEF précise que le Bénin tient à la mise en œuvre des réformes et programmes de l’UEMOA. Pour preuve, il cite le taux de mise en œuvre au Bénin qui est passé de 69,83% en 2022 à 72,84% en 2023, soit une progression de 3 points.

Les conclusions issues des trois journées de travaux seront consignées dans un mémorandum consensuel signé des deux parties. Un mémorandum qui fera ressortir les performances réalisées par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au titre de l’année 2024.

