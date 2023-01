Le Bénin à la recherche de 40 milliards FCFA

Le Bénin sera à nouveau sur le marché financier de l’Uemoa jeudi 26 janvier 2023. Le pays recherche 40 milliards de FCFA.

Le Bénin sur le marché financier de l’Uemoa le jeudi prochain. Le montant mis en adjudication est de 40 milliards de FCFA. Il s’agit d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 1 an et de deux obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 ans et 5 ans. Les taux d’intérêt des OAT sont respectivement fixés à 5,20% et 5,30% dès la première année. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine).

Le jeudi 12 janvier 2023, le trésor public a encaissé un montant de 27,5 milliards de FCFA (44 millions de dollars) sur le marché financier. C’est à l’issue de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 12 mois et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 36 mois. L’émetteur avait mis en adjudication 25 milliards de FCFA.

