Le Bénin à la recherche de 180 milliards FCFA

Le Bénin recherche 180 milliards de FCFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) pour le financement des investissements prévus au titre de l’année 2022.

180 milliards de FCFA (270 millions d’euros), c’est le montant que recherche le Bénin à travers son Trésor Public. Il s’agit d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne "TPBJ 5,75% 2022-2037". Selon la note de la Société de Gestion et d’Intermédiation du Bénin (SGI-BENIN), retenue en qualité d’arrangeur et chef de file de l’opération "cette émission est destinée au financement des investissements prévus au budget de l’Etat Béninois au titre de l’année 2022". Cet emprunt est ouvert à toutes les personnes physiques et morales.

La souscription ouverte depuis le 05 se poursuit jusqu’au 25 juillet 2022 dans les sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) agrées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF),inclus avec possibilité de clôture anticipée.

Le paiement des intérêts se fera annuellement, les 02 août de chaque année à compter de la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant ce jour. Le remboursement du capital se fera annuellement, par séries égales (amortissement constant).

A.Ayosso

11 juillet 2022