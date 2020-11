Le Bénin a exporté 266 072 tonnes de soja

La ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman a déclaré jeudi dernier que le Bénin a exporté environ 266 072 tonnes de soja vers les pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique pour le compte de la campagne de commercialisation 2019-2020. C’était à Djougou à l’occasion du lancement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja.

Selon la ministre, le Bénin et la Chine ont signé un protocole d’accord pour l’exportation du soja. 10 130 tonnes de soja sont exportés vers la Chine, soit 3,80% des exportations pendant la première année de mise en œuvre du protocole, a-t-elle précisé. Elle n’a pas manqué d’exhorter les acteurs à plus de vigilance en matière d’exportation.

M. M.

