Sidérés après une visite, les préfets désormais porte-voix de la GDIZ auprès des populations

Les préfets des 12 départements du Bénin ont visité la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), mercredi 17 avril 2024. Au terme de la visite guidée avec Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) et son équipe, ces représentants de l’Etat au niveau des départements se sont engagés à porter le faramineux projet du gouvernement à leurs populations.

Evaluer le niveau de développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé et renforcer les liens entre les préfets et les acteurs locaux, c’est l’objectif de la visite effectuée, mercredi 17 avril 2024, par les préfets des départements au sein de la zone économique spéciale en pleine expansion. Après une séance de présentation du projet de la GDIZ, la visite de la salle maquette et une descente dans les unités de transformation déjà opérationnelles, le collège des préfets à travers leur porte-parole a exprimé ses sentiments de fierté et de satisfaction.

Selon Jean-Claude CODJIA, le chef de l’Etat à travers la GDIZ a montré à la nation béninoise, la voie à suivre pour se développer. Projet d’envergure qui renforce d’après lui, les motifs de soutenir ses actions. Au nom de ses collègues, il s’est engagé à porter « la bonne nouvelle » aux populations. « Nous allons désormais être les ambassadeurs de la GDIZ pour dire qu’il y a du concret qui se fait. On a même du social, du hautement social, et des milliers d’emplois qui sont créés », a confié l’autorité préfectorale, fière du « travail bien pensé et bien organisé » qui se fait et traduit en actes concrets, la vision éclairée du chef de l’Etat.

Létondji BEHETON, Directeur général de la SIPI-BENIN, structure en charge de l’aménagement et de l’exploitation de la GDIZ, s’est dit très heureux de cette visite qui permet désormais aux préfets, de savoir exactement ce qui se fait dans la zone qui abrite déjà des unités de transformations de cajou, de coton, de soja, etc.

Grâce à la GDIZ, les matières premières produites au Bénin ne seront plus vendues de façon brute vers les pays tels que le Bengladesh, le Vietnam, et autres. Les industries déjà opérationnelles au sein de la zone économique spéciale, permettent de les transformer, de créer de la richesse, et des emplois, a-t-il expliqué.

Située à environ 45 Km de Cotonou, la GDIZ, fruit de la joint-venture entre le gouvernement du Bénin et le groupe ARISE, a enregistré au terme d’une première phase de 400 ha, l’installation de 36 investisseurs dont 12 déjà opérationnelles et intervenant dans les secteurs de la transformation du coton, du cajou, du soja, etc. Ces industries emploient déjà plus de 10.000 jeunes Béninois. Un chiffre qui pourrait tripler avec le démarrage imminent de la 2e phase, et l’installation de nouvelles industries.

Les projections en terme d’emplois selon Létondji BEHETON, sont estimés à 35.000 voire 40.000 d’ici fin 2024.

« La GDIZ est la manifestation de la vision du chef de l’Etat », a rappelé le DG de la SIPI-BENIN fier de ce que les préfets une fois imprégnés de ce qui s’y réalise, seront désormais les ambassadeurs auprès des populations afin de leur expliquer la façon dont le pays change grâce à ce projet, et la manière dont le gouvernement grâce à la GDIZ et plusieurs autres réalisations, peut satisfaire les besoins des populations. « Cette zone est un maillon important du dispositif du gouvernement dans sa quête de transformation de notre économie », a conclu Létondji BEHETON.

F. A. A.

18 avril 2024 par ,