Le Bénin, 1er en Afrique francophone pour sa transparence budgétaire

Dans le rapport 2019 de l’enquête sur le budget ouvert (OBS) de l’International Budget Partnership (IBP), le Bénin passe au premier rang dans le classement en Afrique francophone pour la transparence budgétaire avec un score de 49 sur 100 et au 6ème rang sur le continent.

Pour cette enquête, le système budgétaire du Bénin a été évalué à trois niveaux à savoir : transparence budgétaire, participation du public et du contrôle budgétaire.

S’agissant de la transparence « l’OBS mesure l’accès du public aux informations sur la manière dont le gouvernement central lève et dépense les ressources publiques ». Il évalue également la disponibilité en ligne, l’actualité et l’exhaustivité de huit documents budgétaires clés en utilisant 109 indicateurs pondérés de manière égale et note chaque pays sur une échelle de 0 à 100.

Le Bénin a un score de transparence de 49 dans l’OBS 2019, modérément supérieur à son score de 2017 qui est de 39.

Le Bénin est placé en tête en Afrique francophone suivi du Sénégal en deuxième position (46 sur 100), autrefois leader en 2017.

Un score résultant des actions menées par le Bénin. Selon le rapport de l’enquête, le Bénin a augmenté la disponibilité des informations budgétaires en : publication de la revue de mi-année en ligne, augmentation des informations fournies dans le projet de budget de l’exécutif et celles fournies dans le rapport de fin d’année.

En ce qui concerne la participation du public, le score est de 24 sur 100. A ce niveau, l’OBS a évalué les opportunités formelles offertes au public pour une participation significative aux différentes étapes du processus budgétaire. Il s’agit aussi d’examiner « les pratiques de l’exécutif du gouvernement central, du pouvoir législatif et de l’institution supérieure de contrôle (ISC) à l’aide de 18 indicateurs de pondération égale ».

En ce qui concerne le Contrôle budgétaire, il est question « d’examiner le rôle que jouent les législatures et les institutions supérieures de contrôle (ISC) dans le processus budgétaire et la mesure dans laquelle elles assurent la surveillance ».

Le rapport indique que « le pouvoir législatif et l’institution supérieure de contrôle au Bénin, ensemble, assurent un contrôle limité pendant le processus budgétaire, avec un score de contrôle composite de 57 sur 100 ».

Pour améliorer la gouvernance, l’OBS a fait plusieurs recommandations afin de corriger les insuffisances.

L’enquête sur le budget ouvert (OBS) est le seul instrument de recherche indépendant, comparatif et factuel au monde qui utilise des critères internationalement reconnus pour évaluer l’accès public aux informations budgétaires du gouvernement central. L’enquête aide la société civile locale à évaluer et à discuter avec son gouvernement des rapports et de l’utilisation des fonds publics. Cette 7e édition de l’OBS couvre 117 pays.

