La promotrice Imeda Bada appelle à la mobilisation autour du rendez-vous culturelle

Ce que vous devriez savoir : Le rendez-vous est désormais pris pour la 3ème édition du festival international Zogben qui se déroulera en août 2023 dans le village Oké-Owo de la commune de Savè, département des collines au Bénin. Organisée autour du thème : « Patrimoine Culturel Immatériel source intarissable de richesse », cette édition entend mettre en valeur l’ensemble du patrimoine culturel immatériel du Bénin. Ainsi, dans un cadre chaleureux, les festivaliers vont participer à de nombreuses activités à savoir : des ateliers créatifs pour essaimer les bonnes pratiques ; des spectacles pour se divertir et gamberger ; des balades virtuelles à thèmes pour découvrir et profiter de notre bel environnement ; des animations pour les enfants ; des expositions pour s’émerveiller ; le marché des producteurs locaux/bios/artisanaux pour allier le consommé local, plaisir, santé et climat ; le village de la restauration avec des buffets typiquement béninois, des conférences. La vocation sociale de ce festival est d’impliquer le plus possible les béninois où qu’ils se trouvent et de recevoir tous types de public. La manifestation s’adresse à un large panel de publics : jeune public, familial, publics défavorisés, retraités, lycéens, personnes à mobilité réduite.

Ce qu’en dit la promotrice : A quelques mois du démarrage des manifestations, la promotrice dudit festival, Imeda Bada a remercié toutes les personnes, les partenaires et sponsors qui ont participé de près ou de loin à la réussite de la 2ème édition dudit festival qui s’est déroulé du 23 au 25 Septembre 2022 à Bohicon. Pour la promotion du patrimoine culturel immatériel du Bénin qui se bonifie d’année en année, Imeda Bada a lancé un appel aux sponsors et partenaires pour la réussite de cette troisième édition qui permettra à la population locale et aux touristes qui viendront, d’assister à des spectacles variés et de qualité. Selon Imelda Bada, « le Festival International ZOGBEN, ambitionne se placer au cœur d’une culture populaire de qualité, touchant un vaste public du Monde, Africain et Béninois de tous les âges et de tous les horizons. Cette fête culturelle qui prend racine, fait la part belle aux compagnies émergentes et aux créations », dit-elle. Elle poursuit que c’est un événement d’ampleur international qui a pour ambition de faire venir des publics de toute génération, et de toute origine sociale et culturelle autour d’une programmation riche, fédératrice et de qualité. A l’en croire, « le festival Zogben est une manifestation proposée dans une démarche d’éducation populaire, faite de relations humaines avec une volonté de faire se rencontrer artistes professionnels, des personnes et personnalités ressources et les habitants ».

Entre les lignes : Le festival international Zogben est ouvert à tous et l’entrée est libre et gratuite. Il a pour objectif d’offrir une programmation éclectique de spectacles vivants, d’accueillir tous les publics en privilégiant l’originalité, l’inédit et l’innovation artistique, de proposer une offre culturelle et ludique accessible au plus grand nombre, d’assurer un rendez-vous récurrent, convivial et festif d’échanges et de rencontres, de créer du lien social, intergénérationnel et multiculturel, de permettre aux acteurs économiques et touristiques locaux d’accéder à une forte visibilité et d’ouvrir au monde la diversité des univers artistiques et culturels béninois. A travers cette 3ème édition du festival Zogben, le comité d’organisation s’emploi à accompagner le PAG du Président Patrice Talon à placer la culture au cœur du pays.

3 avril 2023 par